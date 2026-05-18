Convocação da Seleção: quem Ancelotti deve escalar para a Copa do Mundo 2026?

Vini Jr.: jogador é certeza na Seleção de Ancelotti (Kevork Djansezian/Getty Images/Getty Images)
Repórter
Publicado em 18 de maio de 2026 às 05h45.
A convocação definitiva da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será anunciada nesta segunda-feira, 18, às 17h, no horário em Brasília, em cerimônia no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Mas boa parte do grupo já é conhecida.
Na segunda-feira, 11, a CBF enviou à Fifa a chamada "lista larga" — a pré-convocação exigida pela entidade antes da relação oficial. São 55 nomes, distribuídos em seis goleiros, 20 defensores, 12 meio-campistas e 17 atacantes.
Todos os jogadores da convocação final precisam obrigatoriamente constar nessa relação preliminar.Copa do Mundo 2026: veja o calendário completo do torneio e quando o Brasil joga
A lista não foi tornada pública pela CBF, mas os clubes dos atletas foram notificados ao longo da semana, e os nomes foram confirmados por sites especializados como Globo Esporte e pela ESPN Brasil.
Sete nomes são considerados certos na convocação definitiva, segundo o Globo Esporte: Alisson, Danilo, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães, Vini Jr. e Raphinha. Apenas uma lesão tiraria qualquer um deles da disputa.
Na frente, a lista de garantidos é um pouco mais longa, segundo a ESPN Brasil: Vinicius Jr., Raphinha, Matheus Cunha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli só ficam fora por lesão ou força maior.
Seis atletas da pré-lista nunca haviam sido chamados pelo técnico italiano desde que assumiu o Brasil, em junho de 2025: Neymar (Santos), Matheus Pereira (Cruzeiro), Thiago Silva (Porto), Weverton (Grêmio), Gabriel Jesus (Arsenal) e Pedro (Flamengo).
O caso mais emblemático é o de Neymar.
O camisa 10 não atua pela Seleção desde 2023, quando sofreu grave lesão no joelho. Ancelotti deixou claro que só convoca quem estiver fisicamente apto.
Thiago Silva, aos 41 anos, retorna ao radar após longa ausência.
O zagueiro do Porto conquistou o Campeonato Português na última semana e pode ter sido incluído na lista pela experiência — embora seja improvável que dispute uma quinta Copa do Mundo, já que nunca foi convocado por Ancelotti.
Antes da estreia na Copa, o Brasil faz dois amistosos preparatórios: contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6 de junho, nos Estados Unidos.
Os jogadores convocados se apresentam na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 25 de maio.
O Brasil está no Grupo C. Estreia no dia 13 de junho contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h, no horário de Brasília.
Na segunda rodada, enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Na terceira, enfrenta a Escócia, no dia 24 de junho.
|Grupo C
|🇧🇷 Jogos do Brasil
|13 jun · Sáb · 19h
|🇧🇷 Brasil x 🇲🇦 Marrocos
|Nova York / NJ
|19 jun · Sex · 22h
|🇧🇷 Brasil x 🇭🇹 Haiti
|Filadélfia
|24 jun · Qua · 19h
|🏴 Escócia x 🇧🇷 Brasil
|Miami
|Calendário por fase
|Fase de grupos
|11 a 27 de junho
|48 jogos
|32-avos de final
|28 jun a 3 de julho
|16 jogos
|Oitavas de final
|4 a 7 de julho
|8 jogos
|Quartas de final
|9 a 11 de julho
|4 jogos
|Semifinais
|14 e 15 de julho · Dallas
|2 jogos
|3º lugar
|18 de julho · 18h · Miami
|Hard Rock Stadium
|🏆 Final
|19 de julho · 16h · Nova Jersey
|MetLife Stadium
|Os 12 grupos
|Grupo A
|🇲🇽 México · 🇿🇦 África do Sul · 🇰🇷 Coreia do Sul · 🇨🇿 Rep. Tcheca
|Grupo B
|🇨🇦 Canadá · 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina · 🇶🇦 Catar · 🇨🇭 Suíça
|Grupo C
|🇧🇷 Brasil · 🇲🇦 Marrocos · 🏴 Escócia · 🇭🇹 Haiti
|Grupo D
|🇺🇸 Estados Unidos · 🇵🇾 Paraguai · 🇦🇺 Austrália · 🇹🇷 Turquia
|Grupo E
|🇩🇪 Alemanha · 🇨🇮 Costa do Marfim · 🇪🇨 Equador · 🇨🇼 Curaçao
|Grupo F
|🇳🇱 Países Baixos · 🇯🇵 Japão · 🇸🇪 Suécia · 🇹🇳 Tunísia
|Grupo G
|🇧🇪 Bélgica · 🇪🇬 Egito · 🇮🇷 Irã · 🇳🇿 Nova Zelândia
|Grupo H
|🇪🇸 Espanha · 🇸🇦 Arábia Saudita · 🇺🇾 Uruguai · 🇨🇻 Cabo Verde
|Grupo I
|🇫🇷 França · 🇸🇳 Senegal · 🇮🇶 Iraque · 🇳🇴 Noruega
|Grupo J
|🇦🇷 Argentina · 🇩🇿 Argélia · 🇦🇹 Áustria · 🇯🇴 Jordânia
|Grupo K
|🇵🇹 Portugal · 🇨🇩 RD Congo · 🇺🇿 Uzbequistão · 🇨🇴 Colômbia
|Grupo L
|🏴 Inglaterra · 🇭🇷 Croácia · 🇬🇭 Gana · 🇵🇦 Panamá
|Calendário completo — Fase de grupos
|Horários de Brasília · Jogos do Brasil em destaque
|Qui, 11 de junho — Abertura
|16h · Grupo A
|🇲🇽 México x 🇿🇦 África do Sul
|Cidade do México
|23h · Grupo A
|🇰🇷 Coreia do Sul x 🇨🇿 Tchéquia
|Guadalajara
|Sex, 12 de junho
|16h · Grupo B
|🇨🇦 Canadá x 🇧🇦 Bósnia-Herzegovina
|Toronto
|22h · Grupo D
|🇺🇸 Estados Unidos x 🇵🇾 Paraguai
|Los Angeles
|🇧🇷 Sáb, 13 de junho — Brasil estreia
|1h · Grupo D
|🇦🇺 Austrália x 🇹🇷 Turquia
|Vancouver
|16h · Grupo B
|🇶🇦 Catar x 🇨🇭 Suíça
|São Francisco
|19h · Grupo C
|🇧🇷 Brasil x 🇲🇦 Marrocos
|Nova York / NJ
|22h · Grupo C
|🇭🇹 Haiti x 🏴 Escócia
|Boston
|Dom, 14 de junho
|14h · Grupo E
|🇩🇪 Alemanha x 🇨🇼 Curaçao
|Houston
|17h · Grupo F
|🇳🇱 Países Baixos x 🇯🇵 Japão
|Dallas
|20h · Grupo E
|🇨🇮 Costa do Marfim x 🇪🇨 Equador
|Filadélfia
|23h · Grupo F
|🇸🇪 Suécia x 🇹🇳 Tunísia
|Monterrey
|Seg, 15 de junho
|13h · Grupo H
|🇪🇸 Espanha x 🇨🇻 Cabo Verde
|Atlanta
|16h · Grupo G
|🇧🇪 Bélgica x 🇪🇬 Egito
|Seattle
|19h · Grupo H
|🇸🇦 Arábia Saudita x 🇺🇾 Uruguai
|Miami
|22h · Grupo G
|🇮🇷 Irã x 🇳🇿 Nova Zelândia
|Los Angeles
|Ter, 16 de junho
|1h · Grupo J
|🇦🇹 Áustria x 🇯🇴 Jordânia
|São Francisco
|16h · Grupo I
|🇫🇷 França x 🇸🇳 Senegal
|Nova York
|19h · Grupo I
|🇮🇶 Iraque x 🇳🇴 Noruega
|Boston
|22h · Grupo J
|🇦🇷 Argentina x 🇩🇿 Argélia
|Kansas City
|Qua, 17 de junho
|14h · Grupo K
|🇵🇹 Portugal x 🇨🇩 RD Congo
|Houston
|17h · Grupo L
|🏴 Inglaterra x 🇭🇷 Croácia
|Dallas
|20h · Grupo L
|🇬🇭 Gana x 🇵🇦 Panamá
|Toronto
|23h · Grupo K
|🇺🇿 Uzbequistão x 🇨🇴 Colômbia
|Cidade do México
|Qui, 18 de junho
|13h · Grupo A
|🇨🇿 Tchéquia x 🇿🇦 África do Sul
|Atlanta
|16h · Grupo B
|🇨🇭 Suíça x 🇧🇦 Bósnia-Herzegovina
|Los Angeles
|19h · Grupo B
|🇨🇦 Canadá x 🇶🇦 Catar
|Vancouver
|22h · Grupo A
|🇲🇽 México x 🇰🇷 Coreia do Sul
|Guadalajara
|🇧🇷 Sex, 19 de junho — Brasil joga
|1h · Grupo D
|🇹🇷 Turquia x 🇵🇾 Paraguai
|São Francisco
|16h · Grupo D
|🇺🇸 Estados Unidos x 🇦🇺 Austrália
|Seattle
|19h · Grupo C
|🏴 Escócia x 🇲🇦 Marrocos
|Boston
|22h · Grupo C
|🇧🇷 Brasil x 🇭🇹 Haiti
|Filadélfia
|Sáb, 20 de junho
|1h · Grupo F
|🇹🇳 Tunísia x 🇯🇵 Japão
|Monterrey
|14h · Grupo F
|🇳🇱 Países Baixos x 🇸🇪 Suécia
|Houston
|17h · Grupo E
|🇩🇪 Alemanha x 🇨🇮 Costa do Marfim
|Toronto
|21h · Grupo E
|🇪🇨 Equador x 🇨🇼 Curaçao
|Kansas City
|Dom, 21 de junho
|13h · Grupo H
|🇪🇸 Espanha x 🇸🇦 Arábia Saudita
|Atlanta
|16h · Grupo G
|🇧🇪 Bélgica x 🇮🇷 Irã
|Los Angeles
|19h · Grupo H
|🇺🇾 Uruguai x 🇨🇻 Cabo Verde
|Miami
|22h · Grupo G
|🇳🇿 Nova Zelândia x 🇪🇬 Egito
|Vancouver
|Seg, 22 de junho
|0h · Grupo J
|🇯🇴 Jordânia x 🇩🇿 Argélia
|São Francisco
|14h · Grupo J
|🇦🇷 Argentina x 🇦🇹 Áustria
|Dallas
|18h · Grupo I
|🇫🇷 França x 🇮🇶 Iraque
|Filadélfia
|21h · Grupo I
|🇳🇴 Noruega x 🇸🇳 Senegal
|Nova York
|Ter, 23 de junho
|14h · Grupo K
|🇵🇹 Portugal x 🇺🇿 Uzbequistão
|Houston
|17h · Grupo L
|🏴 Inglaterra x 🇬🇭 Gana
|Boston
|20h · Grupo L
|🇵🇦 Panamá x 🇭🇷 Croácia
|Toronto
|23h · Grupo K
|🇨🇴 Colômbia x 🇨🇩 RD Congo
|Guadalajara
|🇧🇷 Qua, 24 de junho — Brasil joga (3ª rodada)
|16h · Grupo B
|🇨🇭 Suíça x 🇨🇦 Canadá
|Vancouver
|16h · Grupo B
|🇧🇦 Bósnia-Herzegovina x 🇶🇦 Catar
|Seattle
|19h · Grupo C
|🏴 Escócia x 🇧🇷 Brasil
|Miami
|19h · Grupo C
|🇲🇦 Marrocos x 🇭🇹 Haiti
|Atlanta
|22h · Grupo A
|🇨🇿 Tchéquia x 🇲🇽 México
|Cidade do México
|22h · Grupo A
|🇿🇦 África do Sul x 🇰🇷 Coreia do Sul
|Monterrey
|Qui, 25 de junho
|17h · Grupo E
|🇨🇼 Curaçao x 🇨🇮 Costa do Marfim
|Filadélfia
|17h · Grupo E
|🇪🇨 Equador x 🇩🇪 Alemanha
|Nova York
|20h · Grupo F
|🇯🇵 Japão x 🇸🇪 Suécia
|Dallas
|20h · Grupo F
|🇹🇳 Tunísia x 🇳🇱 Países Baixos
|Kansas City
|23h · Grupo D
|🇹🇷 Turquia x 🇺🇸 Estados Unidos
|Los Angeles
|23h · Grupo D
|🇵🇾 Paraguai x 🇦🇺 Austrália
|São Francisco
|Sex, 26 de junho
|16h · Grupo I
|🇳🇴 Noruega x 🇫🇷 França
|Boston
|16h · Grupo I
|🇸🇳 Senegal x 🇮🇶 Iraque
|Toronto
|21h · Grupo H
|🇨🇻 Cabo Verde x 🇸🇦 Arábia Saudita
|Houston
|21h · Grupo H
|🇺🇾 Uruguai x 🇪🇸 Espanha
|Guadalajara
|Sáb, 27 de junho — Última rodada
|0h · Grupo G
|🇪🇬 Egito x 🇮🇷 Irã
|Seattle
|0h · Grupo G
|🇳🇿 Nova Zelândia x 🇧🇪 Bélgica
|Vancouver
|18h · Grupo L
|🇵🇦 Panamá x 🏴 Inglaterra
|Nova York
|18h · Grupo L
|🇭🇷 Croácia x 🇬🇭 Gana
|Filadélfia
|20h30 · Grupo K
|🇨🇴 Colômbia x 🇵🇹 Portugal
|Miami
|20h30 · Grupo K
|🇨🇩 RD Congo x 🇺🇿 Uzbequistão
|Atlanta
|23h · Grupo J
|🇩🇿 Argélia x 🇦🇹 Áustria
|Kansas City
|23h · Grupo J
|🇯🇴 Jordânia x 🇦🇷 Argentina
|Dallas
|Fase eliminatória
|32-avos de final
|28 jun a 3 jul · 16 jogos · Os 32 classificados disputam jogos únicos eliminatórios. O campeão precisará de 8 partidas no total — uma a mais que nas edições anteriores.
|Oitavas de final
|4 a 7 de julho · Sáb: Houston (14h), Filadélfia (18h) · Dom: Nova Jersey (17h), Cidade do México (21h) · Seg: Dallas (15h), Seattle (20h) · Ter: Atlanta (13h), Vancouver (17h)
|Quartas de final
|9 a 11 de julho · Qui: Boston (17h) · Sex: Los Angeles (16h) · Sáb: Miami (18h), Kansas City (21h)
|Semifinais
|14 e 15 de julho · Dallas · 16h (horário de Brasília)
|3º lugar
|18 de julho · 18h · Hard Rock Stadium · Miami
|🏆 Final
|19 de julho · 16h · MetLife Stadium · East Rutherford, Nova Jersey
|Fontes: Fifa · Horários no fuso de Brasília · Maio de 2026