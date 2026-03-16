Neymar fora da Copa? Relembre em quais mundiais o camisa 10 jogou

A ausência de Neymar na convocação da Seleção Brasileira para os próximos amistosos reacendeu dúvidas sobre a presença do atacante na Copa do Mundo 2026.

Nesta segunda-feira, o técnico Carlo Ancelotti anunciou a lista de jogadores para os confrontos preparatórios contra França e Croácia. O nome do camisa 10 não apareceu entre os convocados.

Segundo o treinador, a decisão está relacionada à condição física do jogador, que convive com lesões recentes. “Neymar pode estar na Copa do Mundo, mas também pode não estar. Se ele estiver 100% até lá, ele pode ser chamado”, afirmou.

A lista definitiva com os 26 jogadores que disputarão o Mundial será divulgada em 19 de maio.

Enquanto aguarda a decisão final, Neymar soma três participações em Copas do Mundo com a Seleção Brasileira.

Copas do Mundo de Neymar

A estreia do atacante em mundiais ocorreu na Copa de 2014, disputada no Brasil. Neymar foi o principal nome da Seleção na fase inicial do torneio e marcou 4 gols em 5 jogos.

O jogador, porém, sofreu uma lesão nas quartas de final após uma falta do colombiano Zúñiga e ficou fora da trágica reta final da competição.

Quatro anos depois, Neymar voltou a disputar o torneio na Copa da Rússia, em 2018. O atacante participou dos 5 jogos do Brasil, marcou 2 gols e deu 1 assistência, mas a equipe foi eliminada pela Bélgica nas quartas de final.

A terceira participação aconteceu na Copa do Catar, em 2022. O camisa 10 também sofreu com problemas físicos durante a competição e atuou em 3 partidas, com 2 gols e 1 assistência.

O Brasil acabou eliminado nas quartas de final pela Croácia, após empate na prorrogação e derrota nos pênaltis.

Ao todo, Neymar soma 12 jogos em Copas do Mundo, com 8 gols marcados.

Próximos jogos da Seleção antes da Copa

Antes da divulgação da lista final, a Seleção Brasileira ainda terá dois compromissos preparatórios.

O Brasil enfrenta a França em 26 de março, às 17h, no Gillette Stadium, em Boston. Depois encara a Croácia, em 31 de março, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.

Após a convocação oficial, a equipe ainda joga contra Panamá, em 31 de maio, no Maracanã, e enfrenta o Egito, em 6 de junho, nos Estados Unidos. A estreia do Brasil na Copa do Mundo será contra a seleção de Marrocos.