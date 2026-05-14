David Villa: o maior goleador da Espanha na história das Copas

Quando o assunto é Copa do Mundo, nenhum jogador marcou mais gols pela Espanha do que David Villa. Ídolo da seleção espanhola, o ex-atacante é o maior artilheiro da “La Roja” na história dos Mundiais, com nove gols marcados em três edições do torneio.

Villa disputou as Copas de 2006, 2010 e 2014, mas foi na campanha histórica da África do Sul, em 2010, que entrou definitivamente para a história do futebol espanhol. Naquele Mundial, o atacante marcou cinco gols e foi peça decisiva na conquista do primeiro título mundial da Espanha.

O camisa 7 anotou gols importantes durante toda a campanha. Ainda na fase de grupos, brilhou diante de Honduras, marcando duas vezes, e também deixou sua marca contra o Chile. Já no mata-mata, foi decisivo novamente ao marcar os gols das vitórias sobre Portugal, nas oitavas de final, e Paraguai, nas quartas.

Mesmo sem balançar as redes na semifinal e na grande decisão contra a Holanda, Villa terminou o torneio como um dos artilheiros da Copa, ao lado de nomes como Wesley Sneijder, Diego Forlán e Thomas Müller.

Além do desempenho em 2010, o atacante também havia marcado três gols na Copa do Mundo de 2006, disputada na Alemanha, e outro em 2014, no Brasil, fechando sua trajetória em Mundiais com nove gols no total.

Ranking dos maiores artilheiros da Espanha em Copas do Mundo.

David Villa – 9 gols

Fernando Hierro – 5 gols

Fernando Morientes – 5 gols

Emilio Butragueño – 5 gols

Fernando Torres – 4 gols

Um dos símbolos da geração histórica da Espanha

Além de ser o maior goleador da Espanha em Copas do Mundo, Villa também é o maior artilheiro da história da seleção, com 59 gols em 98 partidas.

O atacante foi um dos pilares da geração que dominou o futebol internacional entre 2008 e 2012, período em que a Espanha conquistou duas Eurocopas e uma Copa do Mundo.