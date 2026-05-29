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Neymar e o fantasma das lesões: o drama do craque às vésperas da Copa do Mundo

Com 11 problemas físicos em menos de quatro anos, atacante enfrenta nova lesão na panturrilha e vira dúvida para os compromissos da Seleção Brasileira

Neymar: craque conviveu com diversas lesões ao longo dos últimos anos (Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images)

Neymar: craque conviveu com diversas lesões ao longo dos últimos anos (Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 29 de maio de 2026 às 09h30.

Neymar está vivendo um momento de incertezas na seleção brasileira. Convocado para disputar sua quarta Copa do Mundo, o atleta agora convive com uma lesão e é dúvida para os compromissos com a Amarelinha.

Convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti, sob a justificativa de ter evoluído fisicamente nos últimos meses, o atleta viu sua situação ficar delicada após se lesionar em partida do Santos contra o Coritiba, um dia antes da convocação em 18 de maio.

Após exames realizados pela CBF, ficou constatada uma lesão grau 2 na panturrilha, o que afastará o jogador por duas a três semanas.

Com isso, Neymar deve ficar fora dos amistosos contra Panamá e Egito, e possivelmente da estreia da Copa, contra Marrocos, no dia 13 de junho.

Apesar do diagnóstico, não há previsão de corte do atleta, que deve seguir com a delegação.

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