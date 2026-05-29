Neymar está vivendo um momento de incertezas na seleção brasileira. Convocado para disputar sua quarta Copa do Mundo, o atleta agora convive com uma lesão e é dúvida para os compromissos com a Amarelinha.

Convocado pela primeira vez por Carlo Ancelotti, sob a justificativa de ter evoluído fisicamente nos últimos meses, o atleta viu sua situação ficar delicada após se lesionar em partida do Santos contra o Coritiba, um dia antes da convocação em 18 de maio.

Após exames realizados pela CBF, ficou constatada uma lesão grau 2 na panturrilha, o que afastará o jogador por duas a três semanas.

Com isso, Neymar deve ficar fora dos amistosos contra Panamá e Egito, e possivelmente da estreia da Copa, contra Marrocos, no dia 13 de junho.

Apesar do diagnóstico, não há previsão de corte do atleta, que deve seguir com a delegação.