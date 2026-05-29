Veja a lista de lesões sofridas por Neymar desde o final de 2022
2023
- Fevereiro: pouco depois da Copa do Mundo de 2022, ainda defendendo o PSG, Neymar precisou passar por uma cirurgia no tornozelo. O procedimento afastou o atacante dos gramados por 131 dias, período em que ele perdeu 18 partidas.
- Agosto: já como jogador do Al-Hilal, o camisa 10 enfrentou um problema muscular na coxa. A lesão resultou em 31 dias longe das atividades e ausência em oito compromissos da equipe.
- Outubro: atuando pela seleção brasileira diante do Uruguai, Neymar sofreu uma das contusões mais sérias da carreira: ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. A recuperação durou um ano, totalizando 367 dias de afastamento e 67 jogos perdidos.
2024
- Novembro: após retornar da grave lesão no joelho, Neymar voltou a enfrentar problemas físicos. O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa, permanecendo 91 dias fora de ação e desfalcando a equipe em 14 partidas.
2025
- Março: de volta ao futebol brasileiro, Neymar registrou sua primeira lesão pelo Santos. Um edema muscular na coxa esquerda o tirou dos gramados por 40 dias, fazendo com que perdesse quatro jogos.
- Abril: pouco depois de retornar, o jogador voltou ao departamento médico por causa de uma nova lesão muscular na mesma coxa esquerda. O problema exigiu 35 dias de recuperação e o deixou fora de seis confrontos.
- Setembro: meses depois, Neymar sofreu outra lesão muscular, desta vez na coxa direita. O tratamento durou 45 dias, com nove partidas perdidas no período.
- Novembro: já na reta final do Campeonato Brasileiro, o atacante apresentou uma contusão no menisco do joelho esquerdo. O problema causou um afastamento curto, de uma semana, com ausência em um jogo.
- Dezembro: encerrando a temporada, Neymar foi submetido a uma artroscopia no menisco do joelho esquerdo. A recuperação da cirurgia levou 62 dias, o que o fez perder os dez primeiros compromissos do Santos na temporada seguinte.
2026
- Abril: depois de voltar a atuar, Neymar passou por um período de controle de carga devido a uma sobrecarga muscular. A medida o deixou dez dias sem jogar, com dois jogos perdidos pelo Santos.
- Maio: às vésperas de disputar mais uma Copa do Mundo, o atacante sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita. A previsão inicial aponta para 15 dias de recuperação, além das duas semanas em que já esteve ausente dos compromissos do Santos desde o problema físico.