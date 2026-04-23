Barcelona confirma lesão de Lamine Yamal, e jogador fica fora da temporada

O Barcelona divulgou nesta quinta-feira atualização médica sobre o atacante Lamine Yamal, que deixou o campo após cobrar o pênalti decisivo na vitória por 1 a 0 sobre o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol. Exames apontaram lesão no bíceps femoral da coxa esquerda.

O clube informou que o tratamento será conservador. Com isso, o jogador de 18 anos não atuará mais nesta temporada, mas deve estar disponível para disputar a Copa do Mundo pela seleção da Espanha, onde vive a expectativa de participar de seu primeiro mundial.

Mesmo problema de Militão

A mesma lesão foi diagnosticada no brasileiro Éder Militão, do Real Madrid, também nesta quinta-feira. O quadro do defensor também não preocupa para a Copa do Mundo.

Yamal encerra o ano com números expressivos: 24 gols e 17 assistências em 45 partidas pelo Barcelona, líder do Campeonato Espanhol com nove pontos de vantagem sobre o rival madrilenho.

Lamine Yamal renova com Barcelona até 2031 e se torna o atleta mais bem pago do clube

Lamine Yamal se tornou o jogador mais bem pago do Barcelona ao renovar seu contrato até 2031.

O atleta tem um salário base fixado em cerca de 30 milhões de euros por ano (aproximadamente R$ 191 milhões), que pode chegar a quase 40 milhões de euros (cerca de R$ 255 milhões) com bônus por metas e conquistas, incluindo premiações individuais.

Esse valor representa um aumento de dez vezes em relação ao salário anterior, que era de cerca de 3 milhões de euros anuais, e supera o salário de grandes nomes do elenco, como Robert Lewandowski, que recebia cerca de 36 milhões de euros por ano, e Frenkie de Jong, com aproximadamente 19 milhões de euros.