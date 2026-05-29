Que horas e onde assistir sorteio da Libertadores?

Libertadores: veja quais times foram classificados para as oitavas de final ( Federico Peretti/NurPhoto /Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 29 de maio de 2026 às 09h32.
A Conmebol Libertadores define nesta sexta-feira, 29, os confrontos das oitavas de final. O sorteio será realizado às 12h, no horário de Brasília, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.
A fase de grupos foi encerrada nesta quinta-feira, 28. Palmeiras, Cruzeiro, Cerro Porteño e Universidad Católica ficaram com as quatro últimas vagas.
Ao todo, 16 equipes avançaram para o mata-mata da Libertadores.
O Brasil terá seis representantes: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras.
Também seguem na competição clubes da Argentina, Colômbia, Chile, Equador e Paraguai.
A Argentina será representada por Estudiantes, Independiente Rivadavia, Platense e Rosario Central.
A Colômbia terá o Tolima. O Chile terá Coquimbo Unido e Universidad Católica. O Equador terá Independiente Del Valle e LDU. O Paraguai terá o Cerro Porteño.
Os classificados foram divididos em dois potes.
O pote 1 reúne os primeiros colocados dos grupos.
O pote 2 tem os segundos colocados. As equipes de um pote enfrentam as do outro. Não há restrições por país ou por grupo.
Os times do pote 1 decidem os confrontos em casa. Além das oitavas de final, o sorteio vai definir todo o chaveamento até a decisão.
Na fase de grupos, cada clube recebeu US$ 1 milhão, valor equivalente a R$ 5,15 milhões. Cada vitória na fase de grupos valeu US$ 340 mil, ou R$ 1,75 milhão.
A presença nas oitavas de final rende US$ 1,25 milhão, equivalente a R$ 6,44 milhões. Nas quartas de final, a premiação será de US$ 1,7 milhão, ou R$ 9 milhões.
Na semifinal, o valor será de US$ 2,3 milhões, equivalente a R$ 11,85 milhões.
O vice-campeão receberá US$ 7 milhões, ou R$ 36 milhões. O campeão da Libertadores receberá US$ 25 milhões, valor equivalente a R$ 129 milhões.
O sorteio das oitavas de final da Libertadores será realizado nesta sexta-feira, 29, às 12h, no horário de Brasília.
A transmissão ao vivo será feita pela getv (youtube), pela ESPN (TV aberta) e plano premium Disney+ (streaming).