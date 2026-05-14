Copa do Mundo 2026: veja o calendário completo do torneio e quando o Brasil joga

A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho e vai até 19 de julho, sendo disputada pela primeira vez em três países simultaneamente: Estados Unidos, México e Canadá.

Com 48 seleções e 104 jogos, o torneio traz uma fase inédita de 32-avos de final antes das oitavas tradicionais. O Brasil estreia em 13 de junho, contra Marrocos, em Nova York.

O jogo de abertura acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México, entre México e África do Sul — as mesmas seleções que protagonizaram a partida inaugural da Copa de 2010, na África do Sul.

O Azteca se torna o primeiro estádio da história a receber jogos em três edições diferentes do Mundial masculino.

O novo formato distribui as 48 seleções em 12 grupos de quatro times. Os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros avançam ao mata-mata, que começa pela fase de 32-avos, batizada de Round of 32.

Na prática, isso significa que o campeão precisará disputar oito partidas para levantar a taça, uma a mais do que nas edições anteriores.

A grande final está marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, região metropolitana de Nova York. A disputa pelo terceiro lugar acontece um dia antes, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Os jogos serão realizados sem partidas antes das 13h nem depois das 22h no horário de Brasília, o que evita confrontos de madrugada para o torcedor brasileiro.

O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti, e foi cabeça de chave no sorteio realizado em 5 de dezembro de 2025 no Kennedy Center, em Washington.

A seleção, comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, buscará o hexacampeonato — 24 anos depois do último título, conquistado no Japão e Coreia do Sul, em 2002. O Brasil é a única seleção presente em todas as edições da Copa do Mundo.