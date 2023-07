Abertura da Copa Feminina 2023: veja horário e onde assistir cerimônia na Austrália

Nesta quinta-feira, 20, começa a Copa do Mundo Feminina 2023. A competição, que esse ano será na Austrália e Nova Zelândia, acontece até 20 de agosto. Já a partida de abertura será amanhã, 20, entre Nova Zelândia e Noruega, às 04h no horário de Brasília. Antes do jogo, que será realizado no Eden Park, ocorrerá a cerimônia de abertura.

O show de abertura terá participação da cantora neozelandesa Benee e a rapper australiana Mallrat, compositoras por trás da música oficial da Copa Feminina "Do It Again". O evento também terá apresentações culturais, como a tradicional dança maoiri 'Haka'.

Que horas é a cerimônia de abertura?

Ainda não há horário definido, mas a cerimônia de abertura costuma ser até duas horas antes do jogo começar. A partida entre Nova Zelândia e Noruega está prevista para 4 horas da manhã, pelo horário de Brasília.

No mesmo dia, às 07h, Austrália encara a Irlanda. Mais tarde, às 23h30, a Nigéria mede forças com o Canadá.

Onde assistir à cerimônia de abertura?

Será possível acompanhar a cerimônia de abertura da Copa Feminina 2023 pelos mesmos canais que vão transmitir os jogos: SporTV (canal fechado), Cazé TV (na Twitch e YouTube) e na Globoplay (streaming).

