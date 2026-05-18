Quem foram os brasileiros mais jovens convocados para a Copa do Mundo

A seleção brasileira construiu sua história nas Copas do Mundo com craques experientes e também com adolescentes que chegaram cedo ao maior palco do futebol. Em praticamente todas as edições do torneio, houve ao menos um jogador que representava a renovação da equipe.

O caso mais emblemático é o de Pelé. Convocado para a Copa de 1958 aos 17 anos, o atacante conquistou o título mundial na Suécia e marcou dois gols na final contra a seleção anfitriã.

Veja abaixo o levantamento de quem foi o jogador mais jovem convocado pelo Brasil em cada edição da Copa do Mundo entre 1930 e 2022. Em alguns casos, esses atletas sequer entraram em campo. Em outros, acabaram se tornando protagonistas da Seleção.

Quem foram os jogadores mais jovens do Brasil em cada Copa

1930 — Carvalho Leite — 18 anos

1934 — Leônidas da Silva — 20 anos

1938 — José Perácio — 20 anos

1950 — Castilho — 22 anos

1954 — Humberto Tozzi — 20 anos

1958 — Pelé — 17 anos

1962 — Coutinho — 19 anos

1966 — Edu — 16 anos

1970 — Marco Antônio Feliciano — 19 anos

1974 — Dirceu — 22 anos

1978 — Zé Sérgio — 21 anos

1982 — Leandro — 23 anos

1986 — Müller — 20 anos

1990 — Bismarck — 20 anos

1994 — Ronaldo — 17 anos

1998 — Denílson — 20 anos

2002 — Kaká — 20 anos

2006 — Robinho — 22 anos

2010 — Ramires — 23 anos

2014 — Bernard — 21 anos

2018 — Gabriel Jesus — 21 anos

2022 — Gabriel Martinelli — 21 anos

Edu superou Pelé como recordista

Pelé foi convocado para a Copa de 1958 aos 17 anos e entrou para a história ao conquistar o título mundial na Suécia e marcar dois gols na final contra a seleção anfitriã.

Na época, o atacante passou a deter o recorde de jogador mais jovem convocado pelo Brasil para uma Copa do Mundo. A marca, porém, durou apenas oito anos.

Em 1966, Edu foi chamado para a Copa da Inglaterra com apenas 16 anos. Até hoje, ele segue como o jogador mais jovem já inscrito pelo Brasil em uma Copa do Mundo.

Ao contrário de Pelé, porém, Edu não entrou em campo naquele Mundial. O Brasil caiu ainda na fase de grupos após derrotas para Hungria e Portugal.

O recorde de Pelé e Ronaldo

Mesmo sem manter o recorde de convocação mais precoce, Pelé preservou uma marca histórica no futebol mundial. O camisa 10 segue como o jogador mais jovem a marcar em uma final de Copa do Mundo. Na campanha do título de 1958, o atacante marcou seis gols no torneio, incluindo dois na decisão contra a Suécia.

O Brasil também mantém outro feito raro na história das Copas. Pelé e Ronaldo Fenômeno continuam como os dois jogadores mais jovens a conquistar um Mundial.

Ronaldo alcançou a marca no tetracampeonato de 1994, nos Estados Unidos. Convocado aos 17 anos, o atacante tinha 17 anos e 298 dias na final contra a Itália. Mesmo sem entrar em campo durante o torneio, ele entrou para a história como um dos campeões mundiais mais jovens do futebol.