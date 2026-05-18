Quem foram os brasileiros mais jovens convocados para a Copa do Mundo

Pelé: jogador brasileiro segue como o mais novo a vencer uma Copa do Mundo (Don Morley/Allsport/Getty Images/Hulton Archive)
Repórter
Publicado em 18 de maio de 2026 às 10h34.
A seleção brasileira construiu sua história nas Copas do Mundo com craques experientes e também com adolescentes que chegaram cedo ao maior palco do futebol. Em praticamente todas as edições do torneio, houve ao menos um jogador que representava a renovação da equipe.
O caso mais emblemático é o de Pelé. Convocado para a Copa de 1958 aos 17 anos, o atacante conquistou o título mundial na Suécia e marcou dois gols na final contra a seleção anfitriã.Copa do Mundo 2026: veja o calendário completo do torneio e quando o Brasil joga
Veja abaixo o levantamento de quem foi o jogador mais jovem convocado pelo Brasil em cada edição da Copa do Mundo entre 1930 e 2022. Em alguns casos, esses atletas sequer entraram em campo. Em outros, acabaram se tornando protagonistas da Seleção.
1930 — Carvalho Leite — 18 anos
1934 — Leônidas da Silva — 20 anos
1938 — José Perácio — 20 anos
1950 — Castilho — 22 anos
1954 — Humberto Tozzi — 20 anos
1958 — Pelé — 17 anos
1962 — Coutinho — 19 anos
1966 — Edu — 16 anos
1970 — Marco Antônio Feliciano — 19 anos
1974 — Dirceu — 22 anos
1978 — Zé Sérgio — 21 anos
1982 — Leandro — 23 anos
1986 — Müller — 20 anos
1990 — Bismarck — 20 anos
1994 — Ronaldo — 17 anos
1998 — Denílson — 20 anos
2002 — Kaká — 20 anos
2006 — Robinho — 22 anos
2010 — Ramires — 23 anos
2014 — Bernard — 21 anos
2018 — Gabriel Jesus — 21 anos
2022 — Gabriel Martinelli — 21 anos
Pelé foi convocado para a Copa de 1958 aos 17 anos e entrou para a história ao conquistar o título mundial na Suécia e marcar dois gols na final contra a seleção anfitriã.
Na época, o atacante passou a deter o recorde de jogador mais jovem convocado pelo Brasil para uma Copa do Mundo. A marca, porém, durou apenas oito anos.
Em 1966, Edu foi chamado para a Copa da Inglaterra com apenas 16 anos. Até hoje, ele segue como o jogador mais jovem já inscrito pelo Brasil em uma Copa do Mundo.
Ao contrário de Pelé, porém, Edu não entrou em campo naquele Mundial. O Brasil caiu ainda na fase de grupos após derrotas para Hungria e Portugal.Que horas e onde assistir à convocação da Seleção Brasileira hoje?
Mesmo sem manter o recorde de convocação mais precoce, Pelé preservou uma marca histórica no futebol mundial. O camisa 10 segue como o jogador mais jovem a marcar em uma final de Copa do Mundo. Na campanha do título de 1958, o atacante marcou seis gols no torneio, incluindo dois na decisão contra a Suécia.Convocação da Seleção: quem Ancelotti deve escalar para a Copa do Mundo 2026?
O Brasil também mantém outro feito raro na história das Copas. Pelé e Ronaldo Fenômeno continuam como os dois jogadores mais jovens a conquistar um Mundial.
Ronaldo alcançou a marca no tetracampeonato de 1994, nos Estados Unidos. Convocado aos 17 anos, o atacante tinha 17 anos e 298 dias na final contra a Itália. Mesmo sem entrar em campo durante o torneio, ele entrou para a história como um dos campeões mundiais mais jovens do futebol.