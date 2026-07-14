'Quase' na final da Copa, goleiro da França nasceu a menos de 200 km do Brasil

A França entra em campo nesta terça-feira, 14, para enfrentar a Espanha por uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026. Entre os titulares da seleção comandada por Didier Deschamps, um jogador chama atenção por sua origem: o goleiro Mike Maignan nasceu na América do Sul, a poucos quilômetros da fronteira com o Brasil.

Onde nasceu Mike Maignan?

Maignan é natural de Caiena, capital da Guiana Francesa, território localizado no norte da América do Sul. A cidade fica a menos de 200 quilômetros de Oiapoque, no Amapá, município brasileiro que faz divisa com o território francês.

Apesar da proximidade geográfica com o Brasil, a Guiana Francesa faz parte da França. O território é um departamento ultramarino do país europeu, o que garante aos seus habitantes cidadania francesa e o direito de representar a seleção nacional em competições internacionais.

Não é o primeiro guianense na seleção francesa

Maignan não é o primeiro jogador nascido na Guiana Francesa a vestir a camisa da França em uma Copa do Mundo. Antes dele, o goleiro Bernard Lama integrou o elenco campeão mundial de 1998 como reserva, enquanto o meia Florent Malouda disputou a final da Copa de 2006, quando os franceses ficaram com o vice-campeonato.

Malouda, inclusive, chegou a participar de treinamentos do Exército Francês na própria Guiana Francesa durante sua juventude.

Goleiro faz grande campanha na Copa

Depois de passar pelas categorias de base do Paris Saint-Germain, Maignan iniciou a carreira profissional no Lille, clube pelo qual se destacou antes de ser contratado pelo Milan, da Itália.

Aos 31 anos, ele disputa sua primeira Copa do Mundo como titular da França e tem sido um dos destaques da campanha. Em seis partidas, sofreu apenas dois gols e aparece entre os goleiros menos vazados da competição, atrás apenas do espanhol Unai Simón, seu adversário na semifinal, e empatado com o colombiano Camilo Vargas.

Agora, Maignan tenta ajudar a França a superar a Espanha e garantir uma vaga na terceira final consecutiva da seleção em Copas do Mundo.