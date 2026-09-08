Independiente del Valle x Flamengo: onde assistir, escalações e horário

O Flamengo entra em campo na quinta-feira, 10, a partir das 21h30 (de horário de Brasília), para enfrentar o Independiente del Valle no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América de 2026. O duelo continental coloca frente a frente o atual campeão da competição e uma equipe tradicionalmente forte jogando em seus domínios, com o fator altitude de 2.850 metros acima do nível do mar adicionando um desafio extra ao clube carioca.

O Rubro-Negro chega embalado para o compromisso internacional após vencer o Remo por 1 a 0, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Leonardo Jardim, a equipe carioca garantiu a vaga nas quartas de final após superar o Cruzeiro na fase anterior com um empate por 1 a 1 no primeiro jogo e uma vitória por 2 a 1 no Maracanã. Com o artilheiro Pedro em grande fase e Samuel Lino acumulando números expressivos na temporada, o time busca construir uma vantagem importante antes do duelo de volta no Rio de Janeiro.

Do outro lado, o Independiente del Valle fez uma campanha muito consistente, liderando o Grupo H com 13 pontos e eliminando o Deportes Tolima nas oitavas de final com um agregado de 4 a 1. A equipe comandada por Joaquín Papa aposta na compactação defensiva, na intensidade de suas transições e no aproveitamento das condições de Quito para surpreender os brasileiros. Os equatorianos contam com o faro artilheiro de Carlos González e a experiência do meia Junior Sornoza para comandar as ações ofensivas.

Onde assistir ao jogo

A transmissão ao vivo do confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América será realizada pela ESPN na TV fechada e a Disney+ no streaming.

Escalações prováveis e desfalques

O técnico Leonardo Jardim lida com algumas ausências importantes para montar a equipe titular, incluindo o lateral-esquerdo Alex Sandro e o zagueiro Vitão, ambos entregues ao departamento médico em tratamento de lesões musculares. Por outro lado, o treinador mantém a base forte com o meio-campo dinâmico e o trio ofensivo liderado por Samuel Lino e Pedro.

O Del Valle não apresenta suspensos, mas lida com a ausência do goleiro Guido Villar, lesionado no joelho. O técnico Joaquín Papa deve mandar a campo a seguinte formação:

Independiente del Valle: Aldair Quintana; Jhon Espinoza, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado e Junior Sornoza; Hugo Quintana, Carlos González e Aron Rodríguez. Técnico: Joaquín Papa.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim

Arbitragem

A condução disciplinar e técnica da partida de ida no estádio Olímpico Atahualpa ficará a cargo de um quarteto de arbitragem da Argentina escalado pela CONMEBOL.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Facundo Tello (ARG) Assistente 1: Cristian Navarro (ARG)

Cristian Navarro (ARG) Assistente 2: Gabriel Chade (ARG)

Gabriel Chade (ARG) VAR: Silvio Trucco (ARG)

Raio-X do confronto

O histórico de confrontos diretos entre Independiente del Valle e Flamengo registra um certo equilíbrio.

Analisando a trajetória dos confrontos oficiais entre as equipes, os registros apontam seis partidas realizadas na história, com duas vitórias para o Independiente del Valle, três triunfos para o Flamengo e um empate, totalizando 18 gols marcados no somatório geral dos encontros.