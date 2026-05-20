Com guerras, Orkut e sem smartphone: como era o mundo na Copa de 2006

A Copa do Mundo de 2006, disputada na Alemanha, foi mais do que um grande evento esportivo. Ela ocorreu em um momento de transição — política, tecnológica e cultural — que hoje ajuda a entender como o mundo caminhava rumo à era digital e às novas dinâmicas internacionais.

Um cenário de tensões e mudanças

O contexto internacional em 2006 era marcado por instabilidade política e reconfiguração de poder. Conflitos como a guerra entre Israel e Líbano, iniciada após a captura de soldados israelenses pelo Hezbollah, evidenciaram um cenário dominado por crises regionais intensas.

Ao mesmo tempo, o mundo assistia à ascensão de novas lideranças e mudanças políticas importantes. Michelle Bachelet tornou-se a primeira mulher presidente do Chile, Evo Morales assumiu o governo da Bolívia e o Brasil reelegeu Luiz Inácio Lula da Silva.

Tecnologia e internet: o mundo antes da revolução digital

Em 2006, a internet já estava presente no cotidiano, mas ainda distante da centralidade atual. O acesso era feito principalmente por computadores de mesa, com conexões relativamente lentas e uso ainda limitado em termos de tempo e frequência.

As redes sociais existiam, mas em formatos muito diferentes. O Orkut, criado em 2004, dominava o cenário no Brasil e se consolidava como principal plataforma de interação social. MSN Messenger, Fotolog e fóruns online complementavam a experiência digital.

Não havia smartphones — eles só se popularizariam após 2007, com o iPhone — e o conceito de influenciador digital ainda não existia. A internet era vista como espaço de lazer e descoberta, e não como uma extensão permanente da vida cotidiana.

⚽ A Copa do Mundo de 2006: equilíbrio e protagonismo europeu

A Alemanha recebeu o Mundial entre junho e julho de 2006, em uma edição marcada pelo equilíbrio e pela força das equipes europeias. A Itália conquistou o título ao vencer a França na final nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal.

A expulsão de Zidane na final contra a Itália (Getty Images)

A competição reuniu grandes nomes do futebol mundial e foi marcada também por momentos históricos, como a despedida de Zinedine Zidane (e sua cabeçada em Materazzi) — protagonista da final — e a consolidação de uma nova geração de jogadores.

A seleção brasileira: talento, expectativa e queda precoce

O Brasil chegou à Copa de 2006 como favorito. Então campeão mundial, o país era visto como a principal potência do futebol naquele momento. A seleção, comandada por Carlos Alberto Parreira, reunia uma combinação de experiência e talento que elevava as expectativas para o hexacampeonato.

A Seleção de 2006 era considerada a grande favorita para a Copa daquele ano (GettyImages)

O elenco contava com nomes como:

Ronaldo

Ronaldinho Gaúcho

Kaká

Adriano

Cafu

Roberto Carlos

O ataque formado por Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano ficou conhecido como o “quadrado mágico”.

A campanha brasileira

Vitórias na fase de grupos contra Croácia, Austrália e Japão

Classificação às oitavas com vitória sobre Gana (3 a 0)

Eliminação nas quartas de final diante da França (1 a 0), na famosa "ajeitada" de meião de Roberto Carlos

O Brasil terminou a competição na quinta posição.

O legado da seleção de 2006

Mesmo sem o título, a seleção brasileira daquele período deixou marcas importantes. Ronaldo, por exemplo, tornou-se o maior artilheiro da história das Copas, consolidando seu lugar entre os maiores jogadores da história.