Atacante revela segredo da Espanha para relaxar antes da semifinal contra a França

Alex Baena: a Espanha encara a França na semifinal da Copa do Mundo (Carl Recine/Getty Images/AFP)
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Publicado em 14 de julho de 2026 às 14h02.
A Espanha entra em campo nesta terça-feira, 14, em busca de uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será diante da França, às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas.
O duelo não será nada fácil. A seleção francesa faz uma grande campanha no torneio e está com 100% de aproveitamento. Porém, os jogadores espanhóis, apesar do foco na partida, buscam outras formas de relaxar antes do confronto decisivo.
O atacante Álex Baena revelou como foram os dias que antecederam o jogo da Espanha na Copa do Mundo. Segundo o atleta, ele e seus companheiros de equipe evitam falar sobre futebol e buscam outros meios para se distraírem.
"Vai te surpreender, mas falamos de tudo, menos futebol na seleção. A partir de hoje, vamos sentar com os analistas para falar sobre a França, mas, até agora, nada", comentou Baena na zona mista.
"Eu fico tranquilo vendo séries, outros fazem campeonato de Fifa, campeonato de Nintendo, outros falam com seus familiares. Fazemos de tudo, menos assistir e pensar em futebol", acrescentou o jogador espanhol.
A Espanha iniciou sua campanha na Copa do Mundo decepcionando ao empatar sem gols com Cabo Verde na estreia. A equipe, no entanto, reagiu rapidamente e encerrou a fase de grupos com uma goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita e uma vitória por 1 a 0 diante do Uruguai, resultado que assegurou a liderança da chave.
No mata-mata, nos 16avos de final, confirmou o favoritismo ao vencer a Áustria por 3 a 0. Em seguida, despachou Portugal por 1 a 0, graças a um gol de Mikel Merino nos minutos finais da partida.
Pelas quartas de final, a Espanha voltou a encontrar um confronto equilibrado, desta vez contra a Bélgica. O duelo permaneceu empatado em 1 a 1 até os 43 minutos do segundo tempo, quando Mikel Merino apareceu mais uma vez para marcar o gol da vitória por 2 a 1 e garantir a classificação espanhola às semifinais.