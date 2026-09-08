Fluminense x Platense: onde assistir, escalações e horário

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira, a partir das 19h (de horário de Brasília), para enfrentar o Platense no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América de 2026.

O Tricolor chega embalado para o compromisso internacional e ostenta uma invencibilidade importante sob o comando do técnico interino Marcão. Desde que assumiu a equipe principal, o treinador registra três vitórias e dois empates, incluindo resultados expressivos contra adversários de peso como Palmeiras e Vasco, além da classificação heroica conquistada em solo argentino contra o Rivadavia na fase anterior da competição sul-americana.

Do outro lado do gramado, o Platense atravessa um momento de oscilação sob a direção técnica de Martín Palermo, ex-comandante do Fortaleza e ídolo histórico do futebol argentino. Embora tenha apresentado consistência após a pausa do calendário, a equipe chega para o compromisso no Maracanã sem vencer nas últimas duas partidas, apostando na solidez defensiva e no planejamento estratégico para levar um resultado favorável de volta à Argentina.

Onde assistir ao jogo

A transmissão ao vivo do confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América será realizada na televisão por assinatura pelos canais ESPN, além da cobertura completa na plataforma de streaming Disney+.

Escalações prováveis e desfalques

O Fluminense manterá a base estrutural que vem utilizando nas partidas recentes, contando com os importantíssimos retornos do zagueiro Thiago Silva e do volante Hércules, que foram poupados do último compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No setor ofensivo, o técnico Marcão precisa lidar com a ausência do atacante Canobbio, suspenso após expulsão no jogo de volta das oitavas de final, com Serna despontando como o principal favorito para assumir a vaga.

O Platense, comandado por Martín Palermo, deve manter a formação tradicional utilizada nos principais embates da temporada, embora sofra com desfalques de peso, com destaque para a ausência do atacante Luciano Giménez, vetado pelo departamento médico após sofrer uma luxação no ombro direito.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso (Lucho); Serna, Soteldo e Hulk. Técnico: Marcão

Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso (Lucho); Serna, Soteldo e Hulk. Técnico: Marcão Platense: Cozzani; Juan Saborido, Vasquez, Víctor Cuesta e Tomás Silva; Barrios, Pablo Ferreira e Zapiola; Mainero, Togni e Nicolás Retamar. Técnico: Martín Palermo

Arbitragem

A condução disciplinar e técnica da partida de ida no Maracanã ficará sob a responsabilidade de uma equipe de arbitragem inteiramente uruguai. O comando do apito central será de Andrés Matonte, auxiliado pelos assistentes Horacio Ferreiro e Andrés Nievas nas bandeiras, enquanto Mathias de Armas atuará como quarto árbitro. O comando tecnológico do sistema de vídeo (VAR) estará a cargo de Andrés Cunha, tendo Agustín Berisso como assistente de VAR (AVAR).

Raio-X do confronto

O histórico de confrontos oficiais entre Fluminense e Platense aponta uma página totalmente inédita no futebol sul-americano. As duas equipes nunca se enfrentaram em partidas oficiais ou amistosas ao longo de suas histórias.