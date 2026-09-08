Pais de Celeste Rivas pedem pena de morte para D4vd caso cantor seja condenado

A família de Celeste Rivas Hernandez pediu ao promotor de Los Angeles, Nathan Hochman, que busque a pena de morte caso o cantor D4vd, cujo nome de batismo é David Burke, seja condenado pelo assassinato da adolescente. A declaração foi divulgada nesta segunda-feira, 7, data em que Celeste teria completado 16 anos.

“Se a pena de morte fosse aplicada, seria perfeita para esse tipo de ser humano, desprovido de sentimentos e vazio interior, sem consciência, que só causou dor à nossa filha, à nossa família e ao mundo que apoia nossa preciosa filha”, disse a família em um comunicado divulgado pelo Los Angeles Times. “Mas isso não está em nossas mãos, e sim nas mãos de Deus e do sistema judiciário da Califórnia."

David com defensoria pública

A definição sobre a possibilidade de pena capital foi adiada depois que Burke dispensou sua equipe jurídica na semana passada e contratou dois defensores públicos. Hochman afirmou que aguardava um documento da defesa com argumentos para que o cantor não fosse submetido à pena de morte.

Embora a Califórnia não execute ninguém desde 2006 e o governador Gavin Newsom tenha suspendido as execuções em 2019, Hochman afirmou que a pena capital poderá ser considerada em casos de homicídio com circunstâncias agravantes. Segundo ele, a medida seria analisada apenas em situações “extremamente raras”.

Em audiência de custódia realizada na semana passada, Burke se declarou inocente das acusações relacionadas à morte de Celeste. Ele responde por homicídio em primeiro grau com circunstâncias especiais, abuso sexual contínuo de menor de 14 anos e mutilação de cadáver.

Segundo o laudo de autópsia, a adolescente morreu após ser esfaqueada no peito e no abdômen. Meses depois, o corpo desmembrado foi encontrado no porta-malas de um Tesla registrado em nome de Burke, enquanto o cantor estava em turnê.