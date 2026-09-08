Ancelotti define primeiros nomes de pré-lista da Seleção Brasileira após Copa de 2026

Repórter
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 18h36.
A primeira convocação de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira após a eliminação na Copa do Mundo de 2026 já conta com uma relação inicial de jogadores observados pela comissão técnica.
A lista preliminar reúne atletas que podem ser chamados para os próximos amistosos do Brasil, mas ainda não representa a convocação oficial para os compromissos de setembro e outubro.
O treinador italiano anunciará os 26 jogadores escolhidos nesta quarta-feira, 9, às 15h (horário de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A divulgação marcará o início do novo ciclo da equipe nacional com foco nas próximas competições, incluindo a preparação para o Mundial de 2030.
Entre os nomes presentes na pré-lista estão jogadores que atuam no futebol brasileiro e no exterior. A relação inclui atletas de Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Santos, Manchester City, Napoli, Al-Nassr e outros clubes.
Goleiros
Defensores
Meio-campistas
Atacantes
A convocação de setembro representa a primeira etapa do planejamento de Ancelotti após a Copa do Mundo de 2026. O técnico terá como prioridade definir a base da equipe que disputará a Copa América de 2028 e buscará uma vaga competitiva no Mundial de 2030.
A comissão técnica acompanha jogadores que atuam no Brasil e em clubes europeus para ampliar as opções do elenco. A expectativa é que a próxima lista tenha alterações em relação ao grupo utilizado no último Mundial, com a inclusão de atletas mais jovens.
A sequência inicial do novo ciclo terá três amistosos: dois contra a Austrália e um diante da Índia, todos entre setembro e outubro. Os jogos fazem parte da preparação da Seleção Brasileira para a próxima etapa de competições internacionais.
O primeiro confronto contra a Austrália será realizado em 25 de setembro, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, as equipes voltarão a se enfrentar em Brisbane.
Depois dos jogos contra os australianos, o Brasil viajará para Calcutá, onde enfrentará a Índia em 3 de outubro, no Salt Lake Stadium. O duelo será o primeiro confronto entre as seleções principais dos dois países.
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