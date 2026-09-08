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Fase de grupos copa 2026

Ancelotti define primeiros nomes de pré-lista da Seleção Brasileira após Copa de 2026

Carlo Ancelotti prepara a primeira convocação da Seleção Brasileira após o Mundial de 2026 com foco em novos nomes para o ciclo até 2030

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 18h36.

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A primeira convocação de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira após a eliminação na Copa do Mundo de 2026 já conta com uma relação inicial de jogadores observados pela comissão técnica.

A lista preliminar reúne atletas que podem ser chamados para os próximos amistosos do Brasil, mas ainda não representa a convocação oficial para os compromissos de setembro e outubro.

O treinador italiano anunciará os 26 jogadores escolhidos nesta quarta-feira, 9, às 15h (horário de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A divulgação marcará o início do novo ciclo da equipe nacional com foco nas próximas competições, incluindo a preparação para o Mundial de 2030.

Entre os nomes presentes na pré-lista estão jogadores que atuam no futebol brasileiro e no exterior. A relação inclui atletas de Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Santos, Manchester City, Napoli, Al-Nassr e outros clubes.

Pré-lista de Ancelotti para os próximos amistosos

Goleiros

  • Otávio — Cruzeiro
  • Hugo Souza — Corinthians
  • Carlos Miguel — Palmeiras

Defensores

  • Jonathan Jesus — Cruzeiro
  • Matheuzinho — Corinthians
  • Vitor Reis — Manchester City
  • Kaiki Bruno — Como

Meio-campistas

  • Zé Lucas — Cruzeiro
  • Matheus Pereira — Cruzeiro
  • André — Corinthians
  • Breno Bidon — Corinthians
  • Andreas Pereira — Palmeiras
  • Allan — Manchester City
  • Gabriel Bontempo — Santos

Atacantes

  • Kaio Jorge — Cruzeiro
  • Pedro — Flamengo
  • Samuel Lino — Flamengo
  • Alisson — Napoli
  • Ângelo — Al-Nassr

Novo ciclo da Seleção Brasileira começa com observação de jovens jogadores

A convocação de setembro representa a primeira etapa do planejamento de Ancelotti após a Copa do Mundo de 2026. O técnico terá como prioridade definir a base da equipe que disputará a Copa América de 2028 e buscará uma vaga competitiva no Mundial de 2030.

A comissão técnica acompanha jogadores que atuam no Brasil e em clubes europeus para ampliar as opções do elenco. A expectativa é que a próxima lista tenha alterações em relação ao grupo utilizado no último Mundial, com a inclusão de atletas mais jovens.

A sequência inicial do novo ciclo terá três amistosos: dois contra a Austrália e um diante da Índia, todos entre setembro e outubro. Os jogos fazem parte da preparação da Seleção Brasileira para a próxima etapa de competições internacionais.

O primeiro confronto contra a Austrália será realizado em 25 de setembro, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, as equipes voltarão a se enfrentar em Brisbane.

Depois dos jogos contra os australianos, o Brasil viajará para Calcutá, onde enfrentará a Índia em 3 de outubro, no Salt Lake Stadium. O duelo será o primeiro confronto entre as seleções principais dos dois países.

Agenda da Seleção Brasileira

  • 25 de setembro: Austrália x Brasil, em Townsville
  • 29 de setembro: Austrália x Brasil, em Brisbane
  • 3 de outubro: Índia x Brasil, em Calcutá
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