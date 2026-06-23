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Fase de grupos copa 2026

Quantos dias vai durar a Copa do Mundo?

Aumento de duração acompanha a expansão da competição: pela primeira vez, 48 seleções disputam a Copa do Mundo

Mbappé: jogador é um dos destaques da seleção da França (FRANCK FIFE/AFP)

Mbappé: jogador é um dos destaques da seleção da França (FRANCK FIFE/AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 23 de junho de 2026 às 10h47.

A Copa do Mundo de 2026 dura 39 dias — do dia 11 de junho, data da abertura, até 19 de julho, dia da final. É a edição mais longa da história do torneio, sete dias além dos 32 dias que marcaram os Mundiais de 2014 e 2018.

O aumento de duração acompanha a expansão da competição: pela primeira vez, 48 seleções disputam a Copa, distribuídas em 12 grupos de quatro equipes, contra os 32 times e oito grupos das edições anteriores. O número total de partidas saltou de 64 para 104.

Por que o torneio ficou mais longo?

A explicação para os dias extras está na nova fase de 32 avos de final, criada justamente para acomodar o salto de 32 para 48 seleções classificadas.

Antes, o mata-mata começava direto nas oitavas de final; agora, existe uma rodada inteira de eliminação antes disso, o que adiciona um jogo ao caminho de qualquer seleção que chegue à final — oito partidas no total, uma mais do que as sete exigidas para vencer o título entre 1998 e 2022.

Apesar do aumento expressivo no número de seleções e de jogos, a Fifa conseguiu manter a duração geral do torneio relativamente parecida com a de edições passadas, distribuindo as partidas por mais cidades e estádios simultaneamente — em vez de simplesmente alongar o calendário na mesma proporção do crescimento do número de equipes.

Como os 39 dias se dividem

A fase de grupos ocupa os primeiros 17 dias do torneio, de 11 a 27 de junho, com até seis partidas por dia — um recorde na história da competição.

Depois disso, o mata-mata se estende por mais 22 dias, passando pela inédita fase de 32 avos (28 de junho a 3 de julho), oitavas de final (4 a 7 de julho), quartas de final (9 a 11 de julho), semifinais (14 e 15 de julho), disputa de terceiro lugar (18 de julho) e, por fim, a final, em 19 de julho.

Um torneio espalhado por três países

A duração recorde também é resultado da logística inédita da Copa de 2026: é a primeira edição da história sediada simultaneamente por três países — Estados Unidos, Canadá e México —, com jogos distribuídos por 16 cidades e 16 estádios diferentes.

Os Estados Unidos concentram a maior parte da competição, com 78 das 104 partidas, incluindo todas as fases eliminatórias a partir das quartas de final. Canadá e México recebem 13 jogos cada.

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