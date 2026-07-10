Deschamps quebra recorde e se torna o técnico com mais jogos em Copas do Mundo

A classificação da França para a semifinal da Copa do Mundo de 2026 rendeu mais um feito histórico a Didier Deschamps. Com a vitória por 2 a 0 sobre Marrocos, o treinador assegurou que encerrará o torneio como o técnico com mais partidas comandadas em Mundiais.

Atualmente, Deschamps soma 24 jogos à frente da seleção francesa em Copas do Mundo. A presença na semifinal fará o comandante alcançar a marca de 25 partidas, igualando o alemão Helmut Schön, que dirigiu a então Alemanha Ocidental entre as edições de 1966 e 1978.

Como toda seleção semifinalista disputa mais duas partidas, independentemente de chegar ou não à decisão, Deschamps atingirá pelo menos 26 jogos no torneio. Assim, ultrapassará definitivamente o antigo recordista antes mesmo do encerramento da competição.

Trajetória de sucesso no comando da França

À frente dos Bleus desde 2012, Deschamps participa de sua quarta Copa do Mundo como treinador. Sua estreia aconteceu no Brasil, em 2014, quando a França foi eliminada nas quartas de final justamente pela Alemanha.

Quatro anos depois, na Rússia, comandou a equipe na campanha do bicampeonato mundial, disputando os sete jogos da competição. Em 2022, no Catar, voltou a conduzir os franceses até a decisão, mas acabou derrotado pela Argentina nos pênaltis.

Na atual edição, Deschamps já esteve no banco em cinco partidas. Ele não comandou a seleção na goleada por 4 a 1 sobre a Noruega, ainda na fase de grupos, após deixar temporariamente a delegação para acompanhar o velório e o sepultamento de sua mãe.

Clube exclusivo de campeões dentro e fora de campo

Antes da carreira como treinador, Deschamps também construiu uma história marcante vestindo a camisa da França. Capitão da equipe campeã mundial em 1998, passou a integrar um grupo bastante restrito ao levantar a taça também como técnico em 2018.

Com isso, tornou-se um dos poucos personagens da história do futebol a conquistar a Copa do Mundo nas duas funções, ao lado de Mario Zagallo e Franz Beckenbauer.

Os números também reforçam a longevidade e a regularidade do trabalho. Nas 24 partidas que já dirigiu em Mundiais, Deschamps acumula 19 vitórias, três empates e apenas duas derrotas, desempenho que o coloca como o treinador de melhor aproveitamento da história da seleção francesa em Copas do Mundo.

Independentemente do resultado na reta final da competição, o francês deixará os Estados Unidos com mais um capítulo histórico em sua trajetória: o posto isolado de treinador com mais jogos comandados em Copas do Mundo.