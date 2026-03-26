França é algoz do Brasil? Relembre eliminações de 2006 e 1998

A Seleção Brasileira enfrenta a França nesta quinta-feira, 26, às 17h (de Brasília), em Boston, nos Estados Unidos. O amistoso reacende um histórico marcado por eliminações decisivas em Copas do Mundo.

Apesar de vantagem no retrospecto geral, o Brasil acumula derrotas relevantes contra os franceses em momentos decisivos. Em 16 jogos, são sete vitórias brasileiras, seis francesas e três empates.

O desequilíbrio aparece nos confrontos eliminatórios mais recentes em Mundiais.

Eliminações em Copas do Mundo

A final da Copa do Mundo de 1998, disputada na França, terminou com vitória francesa por 3 a 0. O resultado garantiu o primeiro título mundial da seleção europeia diante da equipe brasileira.

O segundo episódio ocorreu nas quartas de final da Copa do Mundo de 2006. A França venceu por 1 a 0 e eliminou o Brasil da competição.

Os dois resultados consolidaram a equipe francesa como adversária recorrente em momentos decisivos.

Histórico e números do confronto

No retrospecto geral, o Brasil mantém vantagem:

• Vitórias: 7 (Brasil) x 6 (França)

• Empates: 3

• Gols: 27 (Brasil) x 20 (França)

• Jogos: 16

Antes das eliminações recentes, o Brasil havia vencido a França na semifinal da Copa de 1958 por 5 a 2, caminho para o primeiro título mundial.

Em amistosos mais recentes, a seleção brasileira voltou a superar os franceses, com vitórias por 3 a 0 em 2013 e 3 a 1 em 2015.

Títulos e artilharia

O Brasil soma cinco títulos de Copa do Mundo, enquanto a França possui dois.

No confronto direto, Pelé é o maior artilheiro, com seis gols marcados contra os franceses.