Novo documentário sobre Niki Lauda está em produção; veja detalhes

A história de Niki Lauda, um dos maiores nomes da Fórmula 1, ganhará um novo filme. Em produção, o documentário "Lauda" será dirigido por James Erskine e contará a trajetória do tricampeão mundial dentro e fora das pistas — incluindo o acidente quase fatal de 1976, seu retorno às corridas e a vida que construiu posteriormente como empresário e fundador de uma companhia aérea.

Para o público que já conhece essa história pelo cinema, Lauda também foi interpretado por Daniel Brühl em "Rush", filme lançado em 2013 que levou para as telas a rivalidade do piloto com James Hunt.

O que o documentário vai mostrar?

"Lauda" pretende contar a trajetória do austríaco desde sua ascensão ao topo do automobilismo até os acontecimentos que transformaram sua vida. O documentário dará atenção especial ao acidente de 1976 e ao retorno de Lauda às pistas.

A produção também vai além da Fórmula 1. Depois de deixar as pistas, Lauda se reinventou como empreendedor e fundador de uma companhia aérea. O filme abordará ainda sua luta para descobrir a verdade por trás de um acidente aéreo fatal que quase destruiu sua empresa.

Quem aparece no documentário?

O filme terá entrevistas inéditas com o próprio Niki Lauda, além de depoimentos de familiares, rivais e grandes nomes da Fórmula 1.

Entre os participantes estão seu filho Mathias Lauda, Daniel Brühl, que interpretou o piloto em "Rush", o tetracampeão mundial Alain Prost, o campeão de 2016 Nico Rosberg, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Ron Dennis e Toto Wolff.

Quem dirige "Lauda"?

O documentário é dirigido por James Erskine, cineasta conhecido por trabalhos como "Copa 71", sobre a pioneira Copa do Mundo feminina de 1971; "Billie", sobre Billie Holiday; e "Sachin: A Billion Dreams", sobre o astro do críquete Sachin Tendulkar.

Erskine pretende apresentar Lauda de maneira não linear, combinando diferentes fases de sua vida: o piloto, o homem, o empresário, o mentor e o sobrevivente.

Quando estreia o documentário sobre Niki Lauda?

"Lauda" ainda está em produção. A WestEnd Films ficará responsável pelas vendas internacionais e apresentará as primeiras imagens do documentário a compradores durante o Festival de Toronto.

No Reino Unido, o filme será lançado pela Sky; na Áustria, pela ORF; e na França, pela Canal+.