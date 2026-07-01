França anuncia fim da exigência de visto para brasileiros entrarem na Guiana Francesa

A França deixará de exigir visto de brasileiros que viajarem para a Guiana Francesa, ao menos em uma fase inicial de testes. A decisão atende a uma reivindicação antiga de autoridades do Amapá, estado que faz fronteira com o território ultramarino francês. A nova regra entra em vigor em 31 de julho.

A oficialização da isenção temporária ocorreu nesta quarta-feira, 1º de julho, no Palácio do Itamaraty, durante encontro entre o ministro francês da Europa e dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, e o chanceler brasileiro, Mauro Vieira.

Embora a Guiana Francesa integre o território francês, as normas de entrada são diferentes das adotadas na França continental. Até o momento, cidadãos brasileiros precisam apresentar visto para ingressar na região.

O que mudará para os brasileiros?

Com a alteração, brasileiros poderão permanecer na Guiana Francesa por até 30 dias dentro de um período de seis meses sem a necessidade do documento.

"O experimento será o alvo, se for o caso, de monitoramento conjunto por meio das instâncias de diálogo precitadas e poderá ser suspenso a qualquer momento", afirma o ato assinado pelos dois ministros.

A iniciativa já havia sido anunciada em junho de 2025 pelo presidente da França, Emmanuel Macron.

"A isenção do visto incentivará a travessia legal e contribuirá para o desenvolvimento do Amapá e da Guiana Francesa. Contribuirá também para o combate ao crime na fronteira, proporcionando o maior registro e coleta de informações", declarou Vieira.

A existência da Guiana Francesa faz com que a maior fronteira terrestre da França seja com o Brasil, e não com outro país europeu.

"Temos uma fronteira e uma responsabilidade comum. Queremos ter essa segurança da nossa população e favorecer o desenvolvimento desse território", afirmou o ministro francês.

Movimentação política

A flexibilização da exigência de visto faz parte de um acordo de cooperação em segurança pública firmado pelos dois ministros. Durante a cerimônia, ambos também trocaram camisas das seleções nacionais em referência à Copa do Mundo.

Participaram da solenidade o governador do Amapá, Clécio Luis (União), o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), e a medida também era defendida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Segundo Clécio Luis, a mudança facilita a circulação de moradores da região de fronteira para atividades econômicas e sociais. "É uma porta de entrada do Brasil para a União Europeia", disse ele, em referência ao fato de a Guiana Francesa ser parte da França.

O presidente francês, Emmanuel Macron, está entre os chefes de Estado com quem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém relação diplomática próxima.