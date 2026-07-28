Por que Vozinha pode ter que mudar o nome na camisa do Colo-Colo

A chegada de Vozinha ao Colo-Colo pode render uma mudança curiosa antes mesmo da estreia pelo clube. Apesar de ter sido apresentado com o apelido que o tornou conhecido internacionalmente, o goleiro cabo-verdiano poderá ser obrigado a utilizar seu sobrenome nas competições do Campeonato Chileno.

Regulamento veta apelidos nas camisas

As regras da primeira divisão do Chile determinam que os jogadores utilizem apenas o sobrenome paterno, materno ou ambos na parte de trás da camisa. O regulamento da ANFP não permite apelidos, alcunhas ou nomes artísticos, salvo em situações excepcionais autorizadas pela entidade.

Com isso, Vozinha teria de atuar identificado como "Dias" ou "Évora Dias", nomes presentes em seu registro civil. A única possibilidade de manter o apelido seria caso o Colo-Colo solicite uma autorização especial à federação chilena e obtenha uma exceção.

Mundial transformou Vozinha em fenômeno

O goleiro de 40 anos estava sem clube desde o fim de sua passagem pelo GD Chaves, de Portugal. Após disputar a Copa do Mundo de 2026 por Cabo Verde, optou por esperar uma proposta que valorizasse seu desempenho esportivo, em vez de uma contratação motivada apenas pela repercussão de sua imagem.

Durante o torneio, Vozinha foi um dos personagens da competição. Logo na estreia, chamou atenção pelas defesas no empate sem gols diante da Espanha e viu sua popularidade explodir nas redes sociais, ultrapassando a marca de 29 milhões de seguidores.

Destaque de Cabo Verde no Mundial

A campanha histórica de Cabo Verde também impulsionou a projeção do goleiro. A seleção africana avançou às fases eliminatórias após empates contra Espanha, Uruguai e Arábia Saudita na fase de grupos.

No mata-mata, a equipe voltou a surpreender ao segurar a Argentina em 1 a 1 no tempo regulamentar, mas acabou eliminada na prorrogação por 3 a 2.

Colo-Colo vive boa fase no Chile

O novo clube de Vozinha atravessa um momento positivo no cenário nacional e lidera o Campeonato Chileno com vantagem sobre os concorrentes.

No entanto, o Colo-Colo não disputa competições continentais nesta temporada. A equipe ficou apenas na oitava colocação da edição anterior da liga chilena e terminou fora da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.