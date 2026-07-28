Fez falta na Seleção? João Pedro marca hat-trick em 9 minutos pelo Chelsea

João Pedro: o atacante marcou 3 gols em amistoso de pré-temporada do Chelsea (Reprodução/Instagram/@chelseafc)
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Publicado em 28 de julho de 2026 às 12h54.
João Pedro começou a temporada 2026/27 em alta pelo Chelsea. O atacante brasileiro foi o grande destaque da vitória por 6 a 4 sobre o Sydney Wanderers, nesta terça-feira, 28, ao marcar três gols em menos de dez minutos durante o amistoso de pré-temporada.
A partida, disputada na Austrália, também marcou a estreia de Xabi Alonso no comando da equipe inglesa. O brasileiro entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo e rapidamente mudou o jogo.
O primeiro gol saiu após aproveitar a sobra de um cruzamento de Gittens dentro da área. Na sequência, Cole Palmer encontrou João Pedro infiltrando pelo meio, e o atacante finalizou com precisão para ampliar.
O hat-trick foi completado poucos minutos depois. Desta vez, após escanteio, o atacante apareceu bem posicionado para balançar as redes pela terceira vez, fechando uma atuação com 3 gols.
João Pedro foi uma das principais ausências na convocação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. O atacante participou de boa parte do ciclo da Seleção Brasileira e esteve presente até mesmo nos últimos amistosos antes da divulgação da lista definitiva.
No entanto, acabou ficando fora da relação dos 26 jogadores que representaram o Brasil no Mundial.
Outro brasileiro que chamou atenção no amistoso foi Estêvão. O jovem atacante fez sua primeira partida após se recuperar de uma grave lesão na coxa direita, que o tirou da Copa do Mundo. O atacante entrou aos 18 minutos do segundo tempo, substituindo Kellyman.
Antes da lesão, Estêvão vinha sendo titular da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti e era considerado uma das principais apostas para o Mundial.