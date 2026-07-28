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Guia reúne as 15 empresas mais confiáveis em mais de 500 segmentos

Estudo mostra como a reputação virou o novo motor das Inteligências Artificiais e embasa o lançamento do ´Guia de Melhores Empresas Para o Consumidor´, indicador das marcas mais confiáveis do país 

Edu Neves, CEO do Reclame Aqui, durante evento de anúncio do Guia

Edu Neves, CEO do Reclame Aqui, durante evento de anúncio do Guia

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Publicado em 28 de julho de 2026 às 13h00.

Incluindo apenas as 15 empresas com melhores resultados de cada setor, o Guia das Melhores Empresas para o Consumidor do Reclame Aqui foi anunciado como extensão do prêmio anual da empresa. 

A ferramenta reúne, em quase 500 categorias, 3,4 mil companhias indicadas e selecionadas pela performance: mantiveram reputações positivas (Boa, Ótima e RA1000) por mérito operacional, atribuídas pelos próprios consumidores. 

O guia foi anunciado no dia 21, em encontro que exibiu, também, pesquisa dos 26 anos de consumo no Brasil, reunindo dados históricos do Reclame Aqui e analisando toda a trajetória do consumidor brasileiro no período. 

O consumidor entra já decidido no Reclame Aqui 

Segundo a companhia, a empresa que faz parte do seu ecossistema conta com a vantagem de ser um canal para comunicação bilateral e à reputação proporcionada pelo relacionamento com o cliente.

Dos mais de 22 milhões de usuários que acessam a plataforma todo mês:

  • 64% dos usuários pretendem realizar a compra em até 7 dias 
  • 86% estão vivenciando a primeira transação com a empresa pesquisada. 
  • 39% dos consumidores no momento da pesquisa querem descobrir se a empresa é confiável ou se trata de um golpe. 

“A confiança hoje é a moeda de troca mais valiosa do mercado. O consumidor brasileiro atingiu um nível de maturidade onde a conveniência do digital, isoladamente, já não basta. Ele exige um histórico sólido de segurança e capacidade resolutiva”, analisa Edu Neves, CEO do Reclame AQUI. 

O guia seguirá atualizado ao longo do ano, considerando mudanças repentinas na avaliação das empresas. Segundo Neves, é a opinião do consumidor que chancela a reputação do Reclame Aqui. É ela a prioridade da companhia. 

“Diferente de um troféu pontual ou de uma premiação baseada em patrocínio, o Guia das Melhores Empresas Para o Consumidor surge como um atestado diário de consistência. Queremos indicar e certificar as marcas que sustentam uma operação de atendimento real, eficiente e humanizada ao longo de todo o ano. Em um mercado em que a reputação vale ouro, o Guia é a bússola que diferencia quem realmente resolve o problema do consumidor, analisa Edu Neves, CEO do Reclame AQUI

 

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