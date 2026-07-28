Guia reúne as 15 empresas mais confiáveis em mais de 500 segmentos

Edu Neves, CEO do Reclame Aqui, durante evento de anúncio do Guia
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Publicado em 28 de julho de 2026 às 13h00.
Incluindo apenas as 15 empresas com melhores resultados de cada setor, o Guia das Melhores Empresas para o Consumidor do Reclame Aqui foi anunciado como extensão do prêmio anual da empresa.
A ferramenta reúne, em quase 500 categorias, 3,4 mil companhias indicadas e selecionadas pela performance: mantiveram reputações positivas (Boa, Ótima e RA1000) por mérito operacional, atribuídas pelos próprios consumidores.
O guia foi anunciado no dia 21, em encontro que exibiu, também, pesquisa dos 26 anos de consumo no Brasil, reunindo dados históricos do Reclame Aqui e analisando toda a trajetória do consumidor brasileiro no período.
Segundo a companhia, a empresa que faz parte do seu ecossistema conta com a vantagem de ser um canal para comunicação bilateral e à reputação proporcionada pelo relacionamento com o cliente.
Dos mais de 22 milhões de usuários que acessam a plataforma todo mês:
“A confiança hoje é a moeda de troca mais valiosa do mercado. O consumidor brasileiro atingiu um nível de maturidade onde a conveniência do digital, isoladamente, já não basta. Ele exige um histórico sólido de segurança e capacidade resolutiva”, analisa Edu Neves, CEO do Reclame AQUI.
O guia seguirá atualizado ao longo do ano, considerando mudanças repentinas na avaliação das empresas. Segundo Neves, é a opinião do consumidor que chancela a reputação do Reclame Aqui. É ela a prioridade da companhia.
“Diferente de um troféu pontual ou de uma premiação baseada em patrocínio, o Guia das Melhores Empresas Para o Consumidor surge como um atestado diário de consistência. Queremos indicar e certificar as marcas que sustentam uma operação de atendimento real, eficiente e humanizada ao longo de todo o ano. Em um mercado em que a reputação vale ouro, o Guia é a bússola que diferencia quem realmente resolve o problema do consumidor”, analisa Edu Neves, CEO do Reclame AQUI.