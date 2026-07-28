Brasileiro Thiago Wild conquista Challenger na Suíça e garante vaga no US Open

Thiago Wild confirmou presença no qualifying do US Open 2026 ao conquistar o título do Challenger 125 de Zug, na Suíça.

O brasileiro venceu o anfitrião Marc-Andrea Huesler na final e somou os pontos necessários para assegurar uma vaga na fase classificatória do último Grand Slam da temporada.

Título em Zug garante subida no ranking

Na decisão, Wild superou Huesler em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/3. Além do troféu, o resultado impulsionou o brasileiro para a 206ª posição do ranking da ATP, colocação suficiente para entrar na lista de participantes do qualifying em Nova York.

A campanha representa um passo importante para o tenista, que agora terá a oportunidade de disputar uma vaga na chave principal do torneio.

Brasileiro ainda pode melhorar posição

O qualifying do US Open está marcado para começar em 23 de agosto. Até lá, Thiago Wild ainda poderá disputar outros torneios e seguir somando pontos no ranking mundial.

Caso consiga superar a fase classificatória, o brasileiro disputará a chave principal do Grand Slam ao lado de João Fonseca, que já tem presença garantida graças à posição no ranking.

João Fonseca chega como cabeça de chave

Atual número 1 do Brasil e 28º do mundo, João Fonseca está confirmado diretamente na chave principal do US Open. Se mantiver a posição entre os 32 melhores da ATP até o fechamento da lista, o tenista será um dos cabeças de chave da competição.

Antes de desembarcar em Nova York, Fonseca ainda disputará os Masters 1000 de Montreal e Cincinnati, torneios que servirão como preparação para o último Grand Slam da temporada.

Além dos brasileiros, o US Open contará com os principais jogadores do circuito masculino. Entre os inscritos estão Jannik Sinner, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, que voltará às competições após um período de aproximadamente três meses afastado por conta de uma lesão no punho direito.