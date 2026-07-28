Brasileiro Thiago Wild conquista Challenger na Suíça e garante vaga no US Open

Thiago Wild: jogador foi campeão de torneio na Suíça (Buda Mendes/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 28 de julho de 2026 às 13h06.
Thiago Wild confirmou presença no qualifying do US Open 2026 ao conquistar o título do Challenger 125 de Zug, na Suíça.
O brasileiro venceu o anfitrião Marc-Andrea Huesler na final e somou os pontos necessários para assegurar uma vaga na fase classificatória do último Grand Slam da temporada.
Na decisão, Wild superou Huesler em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/3. Além do troféu, o resultado impulsionou o brasileiro para a 206ª posição do ranking da ATP, colocação suficiente para entrar na lista de participantes do qualifying em Nova York.
A campanha representa um passo importante para o tenista, que agora terá a oportunidade de disputar uma vaga na chave principal do torneio.
O qualifying do US Open está marcado para começar em 23 de agosto. Até lá, Thiago Wild ainda poderá disputar outros torneios e seguir somando pontos no ranking mundial.
Caso consiga superar a fase classificatória, o brasileiro disputará a chave principal do Grand Slam ao lado de João Fonseca, que já tem presença garantida graças à posição no ranking.
Atual número 1 do Brasil e 28º do mundo, João Fonseca está confirmado diretamente na chave principal do US Open. Se mantiver a posição entre os 32 melhores da ATP até o fechamento da lista, o tenista será um dos cabeças de chave da competição.
Antes de desembarcar em Nova York, Fonseca ainda disputará os Masters 1000 de Montreal e Cincinnati, torneios que servirão como preparação para o último Grand Slam da temporada.
Além dos brasileiros, o US Open contará com os principais jogadores do circuito masculino. Entre os inscritos estão Jannik Sinner, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, que voltará às competições após um período de aproximadamente três meses afastado por conta de uma lesão no punho direito.