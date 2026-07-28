Claude ultrapassa Starbucks e McDonald's em receita

A Anthropic, dona do Claude, ultrapassou a receita anual somada de McDonald's e Starbucks — no ritmo atual de faturamento. A estimativa é de US$ 71 bilhões em receita anualizada, projeção da plataforma de pesquisa Funda publicada pelo analista Tae Kim na newsletter Key Context nesta terça-feira, 28.

O Starbucks registrou US$ 37,2 bilhões de receita anual e o McDonald's, US$ 26,9 bilhões, segundo os balanços mais recentes das duas companhias. Somadas, ficam abaixo da projeção da Anthropic. Incluindo a Yum Brands, dona de Taco Bell e KFC, com US$ 8,2 bilhões, o total chega perto de empatar.

Anthropic e OpenAI juntas caminham para uma taxa anualizada de cerca de US$ 120 bilhões, e a Anthropic responde por aproximadamente 60% desse total. Nesse patamar, as duas entrariam entre as 100 maiores empresas da Fortune 500 por receita.

Uma comparação entre projeção e resultado

Receita anualizada não é receita realizada. O indicador pega o faturamento de um período curto e o multiplica por 12, projetando os próximos meses. Os números das redes de alimentação são resultado auditado do exercício encerrado.

O último dado confirmado pela própria Anthropic foi de US$ 47 bilhões em receita anualizada, em maio, quando a empresa superou a OpenAI em valor de mercado e chegou a US$ 965 bilhões. A curva vinha de US$ 14 bilhões em fevereiro, US$ 19 bilhões em março e US$ 30 bilhões em abril.

"Espero que esse crescimento de 80 vezes não continue", disse Dario Amodei, presidente-executivo da Anthropic, ao The New York Times, ao comentar a dificuldade de administrar o ritmo.