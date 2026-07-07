Com quartas definidas, Brasil tem sua segunda pior colocação em Copas do Mundo

Com o encerramento das oitavas de final e a definição dos confrontos das quartas nesta terça-feira, o Brasil confirmou sua posição final na Copa do Mundo de 2026. Eliminada pela Noruega na primeira fase de mata-mata, a seleção terminou a competição na 11ª colocação, repetindo um de seus piores desempenhos em Mundiais.

O resultado iguala a campanha de 1966, quando o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos e encerrou o torneio na mesma posição. A atual participação também ficou abaixo da registrada em 1990, ano em que a seleção caiu nas oitavas de final diante da Argentina, mas terminou em nono lugar. Ainda assim, a equipe evitou sua pior campanha histórica, o 14º lugar conquistado na Copa de 1934, quando foi eliminada pela Espanha logo na estreia.

Na campanha de 2026, o Brasil somou 10 pontos, com seis gols de saldo e 10 gols marcados. A trajetória contou com empate diante do Marrocos na estreia, vitórias sobre Haiti e Escócia na fase de grupos, triunfo contra o Japão na segunda fase e a eliminação para a Noruega nas oitavas de final.

A definição da classificação final foi influenciada pelos resultados das demais seleções eliminadas. O México terminou à frente do Brasil após alcançar 12 pontos e manter campanha perfeita na fase de grupos, mesmo sendo eliminado pela Inglaterra. Já a Colômbia também ultrapassou a seleção brasileira ao chegar aos 11 pontos, consolidando a décima colocação geral.

Brasil termina em 11º lugar

Confira a classificação das seleções posicionadas entre o 9º e o 16º lugares:

9º México – 12 pontos | saldo +7 | 10 gols marcados

– 12 pontos | saldo +7 | 10 gols marcados 10º Colômbia – 11 pontos | saldo +4 | 5 gols marcados

– 11 pontos | saldo +4 | 5 gols marcados 11º Brasil – 10 pontos | saldo +6 | 10 gols marcados

– 10 pontos | saldo +6 | 10 gols marcados 12º Estados Unidos – 9 pontos | saldo +3 | 11 gols marcados

– 9 pontos | saldo +3 | 11 gols marcados 13º Portugal – 8 pontos | saldo +5 | 8 gols marcados

– 8 pontos | saldo +5 | 8 gols marcados 14º Canadá – 7 pontos | saldo +3 | 9 gols marcados

– 7 pontos | saldo +3 | 9 gols marcados 15º Egito – 6 pontos | saldo +1 | 8 gols marcados

– 6 pontos | saldo +1 | 8 gols marcados 16º Paraguai – 5 pontos | saldo -3 | 3 gols marcados

Com eliminação para Noruega, Brasil atinge maior jejum de títulos em Copas do Mundo

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 fez o país alcançar o maior período sem títulos mundiais em sua história.

Com a queda no torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, o Brasil completou 24 anos sem conquistar a Copa do Mundo e só poderá encerrar esse jejum em 2030, quando terá chegado a 28 anos sem levantar o troféu mais importante do futebol. O Brasil nunca alcançou esse jejum em sua história.

O último título mundial brasileiro foi conquistado em 30 de junho de 2002, na Copa realizada na Coreia do Sul e no Japão. Na decisão, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari venceu a Alemanha por 2 a 0, com dois gols de Ronaldo, garantindo o pentacampeonato mundial. Desde então, a Seleção acumulou participações em sete Copas do Mundo sem conseguir voltar ao topo.