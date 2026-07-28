Endrick pode deixar o Real Madrid novamente, diz jornal

O futuro de Endrick no Real Madrid segue sendo alvo de especulações na Espanha, após seu retorno do Lyon, da França. De acordo com o jornal Marca, o atacante brasileiro pode ser novamente emprestado nesta janela de transferências após decisões do técnico José Mourinho para a montagem do elenco da temporada 2026/27.

Segundo a publicação, a diretoria merengue precisa reduzir o número de jogadores antes de concluir novas contratações. A estratégia passa por negociar atletas de diferentes setores do elenco, abrindo espaço na folha salarial e equilibrando o grupo para a nova temporada.

Um dos fatores que pode influenciar diretamente o futuro de Endrick é a permanência de Gonzalo García. Antes tratado como um jogador negociável, o jovem espanhol ganhou a confiança de Mourinho durante a pré-temporada.

Ainda de acordo com o Marca, o treinador português considera que Gonzalo possui características únicas no elenco, diferentes até mesmo das de Kylian Mbappé, titular absoluto do ataque. O problema é que o atacante deseja deixar o clube em busca de mais minutos, e Mourinho terá de convencê-lo a permanecer como opção no banco de reservas.

A decisão de manter Gonzalo García aumenta a concorrência no setor ofensivo e coloca Endrick novamente em uma situação delicada. O brasileiro precisa de sequência para continuar seu desenvolvimento, mas pode ter poucas oportunidades em um ataque repleto de opções.

Por isso, o jornal espanhol afirma que um novo empréstimo voltou a ser uma possibilidade concreta caso o cenário não mude durante a pré-temporada. O objetivo seria evitar que a evolução do atacante seja prejudicada pela falta de minutos em campo.

A mesma avaliação também passa a ser feita em relação ao argentino Franco Mastantuono. O meia ofensivo impressionou Mourinho desde os primeiros treinamentos do Real Madrid. O português teria ficado satisfeito com o desempenho do jovem.

Justamente pela confiança depositada no jogador, a diretoria também estuda a possibilidade de emprestá-lo para que tenha maior sequência em campo antes de retornar ao Santiago Bernabéu.

Boa passagem pelo Lyon

Na última temporada, Endrick foi emprestado ao Lyon, da França, por seis meses. A passagem foi considerada positiva tanto pelo clube espanhol quanto pelo próprio atacante.

O brasileiro disputou 21 partidas pela equipe francesa, marcou oito gols e distribuiu sete assistências, assumindo papel de protagonista no setor ofensivo do time francês.

O bom desempenho foi suficiente para recolocá-lo no radar da Seleção Brasileira. Carlo Ancelotti convocou o ex-palmeirense para a Copa do Mundo de 2026, onde participou de quatro partidas, todas saindo do banco de reservas.