Pendurados do Brasil: quem pode perder o primeiro jogo do mata-mata?

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira, 24, para enfrentar a Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Além da busca pela classificação e pela liderança do Grupo C, o duelo traz uma preocupação extra para Carlo Ancelotti: três jogadores estão pendurados e correm risco de suspensão.

Casemiro, Douglas Santos e Ibañez receberam um cartão amarelo cada um nas duas primeiras partidas do Mundial. Caso sejam advertidos novamente contra os escoceses, ficarão fora do primeiro compromisso do Brasil na fase eliminatória.

Quando eles foram advertidos?

Casemiro foi advertido no empate por 1 a 1 com Marrocos, na estreia da Seleção. O mesmo aconteceu com Ibañez. Já Douglas Santos recebeu cartão amarelo durante a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti.

Mudanças podem acontecer

Segundo informações da ESPN Brasil, Carlo Ancelotti avaliou preservar Douglas Santos e Casemiro, que são titulares da Seleção, mas optou por mantê-los entre os 11 iniciais. A decisão foi tomada para evitar qualquer risco de surpresa diante da Escócia.

Como funciona a regra dos cartões

Na Copa do Mundo, um jogador é suspenso automaticamente ao receber dois cartões amarelos em partidas diferentes antes da fase eliminatória.

Os cartões acumulados durante a fase de grupos são zerados após o encerramento desta etapa. Assim, quem avançar ao mata-mata sem atingir o limite de advertências começa a fase seguinte sem risco de suspensão por cartões recebidos anteriormente.

A Fifa também prevê uma nova zeragem após as quartas de final, evitando que atletas percam a semifinal ou a decisão por acúmulo de cartões.

Brasil depende apenas de si

Com quatro pontos, o Brasil lidera o Grupo C e depende apenas do próprio resultado para garantir a classificação à próxima fase. Marrocos também soma quatro pontos, enquanto a Escócia tem três. O Haiti já está eliminado.

Brasil x Escócia está marcado para as 19h e será transmitido pela TV Globo, getv, SBT, CazéTV e Sportv.