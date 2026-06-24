Quem substitui Raphinha? Ancelotti define escalação do Brasil contra a Escócia

Raphinha: jogador será substituído por Rayan (Foxborough, Massachusetts. (Foto: Stephen Nadler/ISI Photos via Getty Image)
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Publicado em 24 de junho de 2026 às 17h57.
A Seleção Brasileira está escalada para o duelo contra a Escócia, nesta quarta-feira, 24, às 19h, de Brasília, e depende apenas de um empate para garantir a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo. Para o confronto, Carlo Ancelotti não poupou titulares e mandou a campo o que tem de melhor.
Nem mesmo a situação dos pendurados alterou os planos do treinador. Casemiro e Douglas Santos, ambos com cartão amarelo, foram mantidos na equipe que inicia a partida.
Ancelotti não deve fazer muitas mudanças em relação ao jogo contra o Haiti. A única diferença será a entrada de Rayan no lugar de Raphinha. O camisa 11 sofreu uma lesão no último jogo e é baixa. Já o garoto conquistou a vaga após uma boa entrada contra os haitianos.
No restante, Ancelotti irá manter a escalação que goleou no último duelo, vencendo por 3 a 0. A ideia é vencer com tranquilidade e garantir a classificação com bastante confiança para o mata-mata.
Veja a escalação da seleção brasileira: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.