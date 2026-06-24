Se o Brasil perder hoje, quando é o próximo jogo na Copa do Mundo?

Uma derrota para a Escócia nesta quarta-feira, 24, pode tirar o Brasil da liderança do Grupo C e mudar o caminho da Seleção na Copa do Mundo.

O Brasil começa a rodada com quatro pontos, à frente de Marrocos, também com quatro, e da Escócia, com três. Haiti, sem pontuar, aparece na última posição da chave.

Se perder para a Escócia, a Seleção ficará com quatro pontos. Assim, os escoceses vão a seis e ultrapassam o Brasil.

A posição final dos brasileiros dependerá do resultado de Marrocos x Haiti, disputado no mesmo horário.

Quando seria o próximo jogo do Brasil?

Se terminar em segundo lugar no Grupo C, o Brasil volta a jogar na fase de mata-mata na próxima semana. O adversário será o primeiro colocado do Grupo F.

O Grupo F é formado por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. A definição das posições acontece apenas após a última rodada da chave.

Se terminar em terceiro e ainda avançar como um dos melhores terceiros colocados, o próximo adversário dependerá da composição final do chaveamento do torneio.

Mas muda alguma coisa passar em 1º ou 2º?

O que muda, se o Brasil for classificado, é o horário do jogo.

Se o Brasil vencer hoje e mantiver a liderança da fase de grupos, a Seleção segue para Houston na próxima segunda, 29, mas joga às 14h.

Caso termine em segundo, o jogo acontece no mesmo dia, mas em Monterrey, no México, às 22h, contra o líder do Grupo F.

O que precisa acontecer?

Com a derrota, o Brasil não poderá mais garantir a liderança do grupo por conta própria. A Escócia chegaria a seis pontos e assumiria a dianteira da chave.

A disputa pela segunda colocação passaria a depender diretamente do resultado de Marrocos x Haiti e dos critérios de desempate da Fifa.

Ainda assim, a Seleção pode avançar às oitavas de final mesmo sem terminar entre os dois primeiros. A Copa do Mundo de 2026 classifica os dois melhores de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados para a fase eliminatória.

Por isso, uma derrota para a Escócia não significa eliminação automática, mas pode tornar o caminho do Brasil no mata-mata mais difícil já a partir da próxima fase..