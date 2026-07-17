Esporte

Fase de grupos copa 2026

Messi pode igualar recorde de Cafu na Copa do Mundo

Caso entre em campo contra a Espanha, na decisão, o craque argentina chegará a marca de três finais de Mundial disputada

Lionel Messi: o craque argentino pode disputar sua terceira final de Copa do Mundo (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Lionel Messi: o craque argentino pode disputar sua terceira final de Copa do Mundo (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 17 de julho de 2026 às 06h12.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

A Argentina garantiu vaga na final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Inglaterra por 2 a 1, na última quarta-feira. Liderada por Lionel Messi, que comandou a virada sobre os ingleses, a seleção argentina disputará sua segunda decisão consecutiva e segue viva na busca pelo tetracampeonato mundial.

Esta será a terceira final da equipe nas últimas quatro edições da Copa do Mundo, após as decisões de 2014, 2022 e agora 2026. Além da chance de conquistar mais um título, Messi está muito perto de escrever mais um capítulo na história dos Mundiais.

Entrando em campo contra a Espanha no próximo domingo, o camisa 10 igualará um recorde que pertence ao brasileiro Cafu. O ex-lateral da Seleção Brasileira é o único jogador da história a disputar três finais de Copa do Mundo como atleta. Cafu esteve em campo nas decisões de 1994, contra a Itália, quando entrou durante a partida, e foi titular nas finais de 1998 e 2002.

Além disso, permanece como o único a disputar três finais consecutivas, marca que Kylian Mbappé esteve perto de alcançar nesta edição, mas viu escapar após a eliminação da França na semifinal.

O feito também coloca o argentino à frente de Pelé nesse quesito. Apesar de ser o único tricampeão mundial como jogador, o Rei do Futebol não atuou na final da Copa de 1962 por conta de uma lesão, estando presente apenas nas decisões de 1958 e 1970.

Disputa pela artilharia histórica

Além da marca de finais disputadas, Lionel Messi também chega à decisão brigando por outro feito histórico. O argentino lidera a lista de maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, com 21 gols, mas é seguido de perto por Kylian Mbappé, que soma 20.

Antes da final, o atacante francês ainda terá a disputa do terceiro lugar, no sábado, enquanto Messi entrará em campo no domingo, diante da Espanha.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoArgentina

Mais de Esporte

VNL masculina 2026: veja os jogos de vôlei desta sexta-feira, 17

Messi e Mbappé estão com o mesmo número de gols na Copa, mas argentino lidera ranking - entenda

Tuchel seguirá como treinador da Inglaterra mesmo após eliminação na Copa

Os motivos que fizeram o Manchester United contratar Andrey Santos

Mais na Exame

Negócios

A Copa está acabando. Para onde vai todo o verde e amarelo da 25 de Março?

Inteligência Artificial

Como a IA está ampliando a autonomia de pessoas com deficiência

Pop

Onde está Harry Styles? Fãs tentam adivinhar próximo destino do cantor em SP

Mundo

China amplia acesso global ao yuan com alta dos 'panda bonds'