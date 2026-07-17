Messi pode igualar recorde de Cafu na Copa do Mundo

A Argentina garantiu vaga na final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Inglaterra por 2 a 1, na última quarta-feira. Liderada por Lionel Messi, que comandou a virada sobre os ingleses, a seleção argentina disputará sua segunda decisão consecutiva e segue viva na busca pelo tetracampeonato mundial.

Esta será a terceira final da equipe nas últimas quatro edições da Copa do Mundo, após as decisões de 2014, 2022 e agora 2026. Além da chance de conquistar mais um título, Messi está muito perto de escrever mais um capítulo na história dos Mundiais.

Entrando em campo contra a Espanha no próximo domingo, o camisa 10 igualará um recorde que pertence ao brasileiro Cafu. O ex-lateral da Seleção Brasileira é o único jogador da história a disputar três finais de Copa do Mundo como atleta. Cafu esteve em campo nas decisões de 1994, contra a Itália, quando entrou durante a partida, e foi titular nas finais de 1998 e 2002.

Além disso, permanece como o único a disputar três finais consecutivas, marca que Kylian Mbappé esteve perto de alcançar nesta edição, mas viu escapar após a eliminação da França na semifinal.

O feito também coloca o argentino à frente de Pelé nesse quesito. Apesar de ser o único tricampeão mundial como jogador, o Rei do Futebol não atuou na final da Copa de 1962 por conta de uma lesão, estando presente apenas nas decisões de 1958 e 1970.

Disputa pela artilharia histórica

Além da marca de finais disputadas, Lionel Messi também chega à decisão brigando por outro feito histórico. O argentino lidera a lista de maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, com 21 gols, mas é seguido de perto por Kylian Mbappé, que soma 20.

Antes da final, o atacante francês ainda terá a disputa do terceiro lugar, no sábado, enquanto Messi entrará em campo no domingo, diante da Espanha.