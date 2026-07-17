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Fase de grupos copa 2026

Brasil x Polônia na VNL masculina 2026: veja horário e onde assistir ao jogo de vôlei hoje

Seleção de Bernardinho enfrenta os poloneses nesta sexta-feira, 17, às 22h, em Chicago

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 17 de julho de 2026 às 06h43.

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O Brasil volta à quadra nesta sexta-feira, 17, pela terceira semana da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina 2026.

A seleção comandada por Bernardinho enfrenta a Polônia, em Chicago, nos Estados Unidos. A partida faz parte da penúltima rodada do Brasil na fase preliminar da competição.

Que horas é o jogo entre Brasil e Polônia pela VNL masculina?

A partida entre Brasil e Polônia será disputada nesta sexta-feira, 17, às 22h (horário de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos.

Onde assistir ao jogo Brasil x Polônia ao vivo?

O jogo será transmitido pelo sportv2 e pelo VBTV.

Qual é o próximo jogo do Brasil?

Na fase preliminar da Liga das Nações, cada uma das 18 seleções disputa 12 partidas. Os oito melhores times avançam às quartas de final, que serão realizadas na China.

Após enfrentar a Polônia, o Brasil encerra sua participação na fase preliminar contra a China, no domingo, 19, às 14h, em Chicago.

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