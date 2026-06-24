Escócia x Brasil: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Escócia e Brasil, apontando favoritismo da seleção brasileira no jogo desta quarta-feira, 24 de junho, pelo Grupo C.

Em termos gerais, o Brasil aparece com 61,0% de chance de vitória contra 17,4% da Escócia, enquanto o empate tem 21,6% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória brasileira por 0 a 2, com 10,8% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória brasileira por 0 a 1 com 11,5%, empate por 1 a 1 com 10,0%, vitória brasileira por 1 a 2 com 9,4% e vitória brasileira por 0 a 3 com 6,8%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.