Canva libera o Code 2.0 e mira o 'vibe coding': criar site e app conversando com a IA

A Canva liberou para todos os usuários o Canva Code 2.0, sua ferramenta que transforma comandos em linguagem natural em sites, aplicativos e experiências interativas.

A aposta é no chamado "vibe coding" — a prática de programar apenas descrevendo, em texto comum, o que se quer criar, sem escrever uma linha de código. O anúncio foi feito pela empresa em seu site oficial.

A promessa central é unir a geração de código por inteligência artificial (IA) à facilidade de edição que consagrou a plataforma.

Em vez de parar em um protótipo funcional, mas engessado, o Canva Code permite ajustar o resultado como se fosse qualquer outro design — trocando cores, fontes, textos e imagens pela mesma barra de ferramentas que o usuário já conhece.

O que muda na versão 2.0

A principal novidade é o ponto de partida.

Agora é possível começar um projeto de três formas: de um comando de texto, de um dos mais de 50 novos modelos prontos, ou pela importação de um arquivo HTML — inclusive de trabalhos feitos em outros assistentes de IA, que passam a ser editáveis dentro da Canva.

A ferramenta também foi integrada aos demais projetos da plataforma — o Canva Code pode ser usado dentro de uma apresentação, de um quadro branco ou como uma página de design.

Segundo a empresa, o tempo de geração de código caiu 75%, e o intervalo mediano entre o comando e a publicação ficou 30% mais curto.

Do protótipo à publicação, no mesmo lugar

O diferencial que a Canva reivindica é manter todo o processo em um único ambiente.

A empresa argumenta que a maioria das ferramentas de vibe coding entrega resultados genéricos, que "se afogam em um mar de mesmice" — e que personalizá-los exige um editor complexo, uma ferramenta separada ou um desenvolvedor.

No Canva Code, o usuário edita direto no editor onde já guarda sua identidade visual, com acesso a uma biblioteca de mais de 120 milhões de recursos.

O resultado é responsivo, se adapta a qualquer tela e pode ser publicado em um domínio próprio, comprado dentro da própria Canva, em um domínio gratuito ou compartilhado internamente em uma organização.

Seis milhões de sites em um ano

A ferramenta não é inteiramente nova. O Canva Code foi lançado há um ano, e desde então a comunidade da plataforma criou mais de seis milhões de sites, de páginas de turmas escolares a anúncios imobiliários.

A empresa afirma que seus produtos de IA já foram usados mais de 32 bilhões de vezes no total.

O lançamento amplia o escopo da Canva, que nasceu focada em apresentações e posts para redes sociais e agora avança sobre sites, aplicativos web e experiências interativas — um território disputado por outras ferramentas de vibe coding, como Replit, Cursor e as próprias assistentes de IA de gigantes como OpenAI e Google.

O Canva Code 2.0 está disponível para os planos gratuito, pro, business, enterprise e educação.