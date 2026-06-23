Veja o que está em jogo para o Brasil na última rodada do Grupo C

A Seleção Brasileira chega à última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 ainda sem a classificação garantida. Nesta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), o Brasil enfrenta a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, em um confronto que vai definir a vaga no mata-mata e a posição final da Seleção no Grupo C.

Após empatar com o Marrocos na estreia e vencer o Haiti na segunda rodada, a equipe comandada por Carlo Ancelotti soma quatro pontos e lidera a chave nos critérios de desempate.

Apesar da situação confortável, a Seleção ainda precisa pontuar para evitar qualquer risco e confirmar sua presença na próxima fase. O cenário mais simples para o Brasil é a vitória. Caso supere a Escócia, a Amarelinha ficará muito próxima de garantir a liderança do grupo.

Para terminar na primeira colocação, porém, também precisará acompanhar o duelo entre Marrocos e Haiti. Se vencer, o Brasil assegura a ponta caso os marroquinos não consigam tirar a diferença no saldo de gols.

Outra possibilidade é conquistar os três pontos e contar com um tropeço de Marrocos diante dos haitianos. Até mesmo um empate pode ser suficiente para manter a liderança, desde que os africanos não vençam seu compromisso.

Por outro lado, um empate diante da Escócia ou até uma derrota não significam necessariamente eliminação. Nesses cenários, o Brasil ainda pode avançar na segunda colocação ou até mesmo como um dos oito melhores terceiros colocados da competição.

A definição da posição final no grupo será fundamental para determinar o caminho brasileiro no mata-mata. Caso termine na liderança, a Seleção enfrentará o segundo colocado do Grupo F, formado por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Já se avançar na segunda posição, terá pela frente o líder da mesma chave.

Caso avance entre os melhores terceiros colocados, cenário menos provável neste momento, a Seleção poderá enfrentar logo na primeira fase eliminatória os líderes dos grupos A, E ou I.

O Grupo A reúne México, República Tcheca, Coreia do Sul e África do Sul. Já o Grupo E conta com Alemanha, Costa do Marfim, Equador e Curaçao. Por fim, o Grupo I, considerado um dos mais fortes do torneio, tem França, Noruega, Senegal e Iraque.

Escócia

Do outro lado, a Escócia também entrará pressionada. Com três pontos conquistados, os britânicos ocupam a terceira colocação e precisam de um resultado positivo para seguir sonhando com a classificação.

Uma vitória sobre o Brasil garante os escoceses no mata-mata. Já um empate pode ser suficiente para avançar entre os melhores terceiros colocados. Em caso de derrota, a situação fica mais complicada, e a seleção dependerá de uma combinação de resultados envolvendo os demais grupos para continuar viva na competição, também avançando na 3ª posição.

Marrocos e Haiti

Enquanto Brasil e Escócia duelam em Miami, Marrocos e Haiti se enfrentam pelo outro jogo do grupo. Os haitianos entram em campo apenas para cumprir tabela. Com duas derrotas em dois jogos, a seleção caribenha já está matematicamente eliminada.

Já Marrocos chega em situação semelhante à do Brasil. Com quatro pontos, os africanos precisam pontuar para garantir a vaga sem depender de outros resultados.

Para terminar na liderança do Grupo C, os marroquinos precisam vencer o Haiti e superar a diferença de saldo de gols em relação ao da Seleção ou torcer por um tropeço da Amarelinha diante da Escócia.

Um empate também pode ser suficiente para a classificação, mas a posição final dependerá do resultado do outro jogo da chave. Em caso de derrota, Marrocos ainda poderá avançar se a Escócia também perder ou pela da classificação entre os melhores terceiros colocados.