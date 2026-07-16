Esporte

Fase de grupos copa 2026

Messi e Mbappé estão com o mesmo número de gols na Copa, mas argentino lidera ranking - entenda

Apesar de não ter marcado contra a Inglaterra, o craque argentino assumiu a primeira colocação no ranking de artilheiros do Mundial

Lionel Messi: o argentino soma 8 gols na Copa do Mundo de 2026 (Roberto SCHMIDT / AFP)

Lionel Messi: o argentino soma 8 gols na Copa do Mundo de 2026 (Roberto SCHMIDT / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 16 de julho de 2026 às 21h06.

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As duas finalistas da Copa do Mundo de 2022 foram protagonistas da edição de 2026 do torneio. Porém, a semifinal marcou a separação entre as duas seleções. Enquanto a Argentina derrotou a Inglaterra e avançou para mais uma final, a França perdeu para a Espanha e não conseguiu chegar à sua terceira decisão seguida de Mundial.

Os dois craques das seleções deram continuidade à disputa pela artilharia da Copa do Mundo de 2026. Apesar de nem Lionel Messi nem Kylian Mbappé terem marcado na semifinal, o argentino conseguiu assumir a ponta do ranking de artilheiros do torneio.

Ambos somam oito gols na competição. Até então, Mbappé levava a melhor nos critérios de desempate e era o líder do quesito. Na vitória da Argentina contra a Inglaterra, Messi deu as duas assistências para os tentos argentinos e chegou a quatro passes para gol.

Na tabela de artilheiros do Mundial, o primeiro critério de desempate é o número de assistências. Com isso, o craque argentino supera o francês. Enquanto o jogador da Argentina tem oito gols e quatro assistências na competição, o atacante da França soma oito gols e três assistências.

A disputa, no entanto, não chegou ao fim. Isso porque a seleção argentina disputa a final - já a seleção francesa terá a disputa pelo 3º lugar, deixando o posto de artilheiro da Copa do Mundo em aberto.

Argentina e Espanha fazem a final neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília). Já França e Inglaterra disputam o 3º lugar no sábado, 18, às 18h (horário de Brasília).

Artilharia histórica

Além disso, Lionel Messi e Kylian Mbappé chegaram aos seus últimos jogos disputando outra marca no torneio: a de jogador com mais gols na história da Copa do Mundo. Enquanto o argentino soma 21 tentos, o francês tem 20.

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