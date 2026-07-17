Haaland deixa Tom Holland no 'vácuo', mas volta atrás e aceita jantar

Nem ser o Homem-Aranha foi suficiente para Tom Holland ser reconhecido por Erling Haaland. O ator britânico revelou que foi ignorado pelo atacante do Manchester City após convidá-lo para jantar por mensagem no Instagram. O motivo? O jogador simplesmente não fazia ideia de quem ele era.

A história foi contada por Holland durante participação no programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon. Fã de futebol e torcedor do Tottenham Hotspur, o ator disse que tentou aproveitar um encontro casual em Mônaco, durante um fim de semana de Fórmula 1, para conhecer o atacante norueguês.

"Essa é exatamente a experiência de humildade que é importante para os atores. Pensei: 'vou mandar uma mensagem para ele e levá-lo para jantar'. E não tive nem uma desculpa, tipo: 'estou ocupado jogando futebol'. Não tive resposta nenhuma", brincou Holland.

Haaland não sabia quem era Tom Holland

A situação havia sido revelada inicialmente pelo próprio Haaland em entrevista ao programa norueguês A Laget. O atacante explicou que costuma assistir a poucos filmes e, por isso, não reconheceu o nome do ator.

"Eu não assisto a muitos filmes, então não faço ideia de quem as pessoas são. Recebi uma mensagem perguntando se poderíamos sair para jantar, mas nunca tinha visto aquela pessoa antes. Então nem respondi. Eu não queria responder alguém desconhecido", afirmou.

Ao comentar o episódio no programa de Jimmy Fallon, Holland contou que jamais imaginou que a história viraria assunto na televisão.

Questionado se ainda aceitaria jantar com Haaland, respondeu em tom bem-humorado: "Não acho que ele jantaria comigo depois do outro dia." A brincadeira faz referência à vitória da Inglaterra por 2 a 0 sobre a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Apesar da "esnobada", o ator fez questão de elogiar o jogador. "Ele é incrível, uma lenda", disse.

O episódio ganhou um novo capítulo na quarta-feira, 15. Após a entrevista de Holland ir ao ar, Haaland respondeu à publicação oficial do The Tonight Show nas redes sociais e finalmente aceitou o convite para jantar.

"Convite para jantar aceito, Tom Holland. Só um pouco atrasado! Só me dizer o lugar", escreveu o atacante.

Tom Holland vive grande momento na carreira

O episódio acontece em um momento de destaque para Holland nos cinemas. O ator britânico estrela dois dos maiores lançamentos do mês: "A Odisseia", dirigido por Christopher Nolan, e "Homem-Aranha: Um Novo Dia", novo capítulo da franquia da Marvel.

Ainda assim, Holland encarou o episódio com bom humor e afirmou que situações como essa ajudam os atores a manter os pés no chão, mostrando que a fama nem sempre atravessa as fronteiras entre o cinema e o esporte.