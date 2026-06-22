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Fase de grupos copa 2026

Quando acaba a fase de grupos da Copa do Mundo 2026?

Copa do Mundo com 48 seleções terá fase de grupos encerrada no fim de junho; veja o calendário

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 13h20.

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 termina em 27 de junho. Após 17 dias de jogos, o torneio conhecerá os 32 classificados para a fase eliminatória, que começa em 28 de junho com os 32-avos de final.

Esta é a primeira edição da história com 48 seleções. As equipes foram divididas em 12 grupos de quatro integrantes, com cada seleção disputando três partidas na primeira fase.

Quando termina a fase de grupos da Copa do Mundo?

A fase de grupos começou em 11 de junho e será encerrada em 27 de junho. Ao todo, são 72 partidas para definir os classificados ao mata-mata.

Após o fim da primeira fase, a competição entra nos 32-avos de final, etapa criada após a ampliação do torneio de 32 para 48 seleções.

Como funciona a classificação?

Avançam automaticamente para a fase eliminatória os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos, totalizando 24 seleções.

As oito vagas restantes ficam com os melhores terceiros colocados entre todas as chaves.

Em caso de empate na classificação, os critérios de desempate são: número de pontos, saldo de gols, gols marcados, confronto direto, fair play e, em último caso, sorteio.

Calendário da Copa do Mundo 2026

Fase de grupos: 11 a 27 de junho

32-avos de final: 28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final: 4 a 7 de julho

Quartas de final: 9 a 11 de julho

Semifinais: 14 e 15 de julho

Disputa de terceiro lugar: 18 de julho

Final: 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey

Qual é a situação do Brasil?

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

A seleção brasileira encerra sua participação na fase de grupos em 24 de junho, quando enfrenta a Escócia. A campanha da equipe definirá sua posição na chave e o caminho no mata-mata.

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