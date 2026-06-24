Se o Brasil ganhar hoje, quando é o próximo jogo na Copa do Mundo?

O Brasil entra em campo nesta quarta-feira, 24, contra a Escócia, em Miami, com uma missão dupla: confirmar a classificação aos 32 avos de final da Copa do Mundo e tentar avançar como líder do Grupo C.

Se vencer, a equipe de Carlo Ancelotti chegará a sete pontos e terá grandes chances de terminar na primeira colocação da chave. Dessa forma, a Seleção voltaria a jogar na próxima segunda-feira, 29.

O adversário ainda não está definido. Pelo chaveamento da Copa de 2026, o primeiro colocado do Grupo C enfrenta o segundo colocado do Grupo F, grupo formado por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia.

Quando seria o próximo jogo do Brasil?

Caso avance em primeiro lugar, o Brasil disputará a fase de mata-mata na segunda-feira, 29.

A partida está prevista para abrir o caminho da Seleção rumo às oitavas de final, etapa que inaugura os confrontos eliminatórios do torneio.

O rival sairá do Grupo F, que chega à rodada decisiva com Holanda e Japão entre os principais candidatos à classificação.

E se o Brasil terminar em segundo?

Se não conseguir a liderança do Grupo C, o Brasil cairá no outro lado do cruzamento reservado ao grupo.

Nesse caso, a Seleção enfrentaria o vencedor do Grupo F e jogaria também na fase de mata-mata, mas em uma chave diferente do torneio.

A definição depende não apenas do resultado contra a Escócia, mas também do confronto entre Marrocos e Haiti, disputado simultaneamente nesta quarta.

Mas muda alguma coisa?

O que muda, nesse caso, é o horário do jogo.

Se o Brasil vencer hoje e mantiver a liderança da fase de grupos, a Seleção segue para Houston na próxima segunda, 29, mas joga às 14h.

Caso termine em segundo, o jogo acontece no mesmo dia, mas em Monterrey, no México, às 22h, contra o líder do Grupo F.