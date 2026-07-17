VNL masculina 2026: veja os jogos de vôlei desta sexta-feira, 17

A terceira semana da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina 2026 continua nesta sexta-feira, 17, com seis partidas.

Os jogos serão disputados em Osaka, no Japão, Belgrado, na Sérvia, e Chicago, nos Estados Unidos.

A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei entra em quadra às 22h para enfrentar a Polônia. O duelo será o último do dia.

Depois, no domingo, 19, o time brasileiro enfrenta a China às 14h.

Jogos da VNL masculina 2026 nesta sexta-feira, 17

Osaka (Japão)

Cuba x Argentina — 1h

Japão x Bélgica — 7h20

Belgrado (Sérvia)

Turquia x Ucrânia — 11h30

Irã x Eslovênia — 15h

Chicago (Estados Unidos)

China x Bulgária — 18h

Brasil x Polônia — 22h

Que horas é o jogo do Brasil na VNL masculina 2026 hoje?

O Brasil enfrenta a Polônia nesta sexta-feira, 17, às 22h, em Chicago, nos Estados Unidos.

Quando será a fase final da VNL masculina 2026?

A fase final da VNL masculina 2026 será disputada em Ningbo Beilun, na China.

As quartas de final estão programadas para os dias 29 e 30 de julho. As semifinais serão disputadas em 1º de agosto.

A disputa pelo terceiro lugar e a final estão marcadas para 2 de agosto.

Onde assistir aos jogos do Brasil na VNL masculina 2026?

A competição tem transmissão do SporTV, da ge tv, no YouTube, e da VBTV, plataforma oficial de streaming da Volleyball World.