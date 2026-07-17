VNL masculina 2026: veja os jogos de vôlei desta sexta-feira, 17

Repórter
Publicado em 17 de julho de 2026 às 05h27.
A terceira semana da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina 2026 continua nesta sexta-feira, 17, com seis partidas.
Os jogos serão disputados em Osaka, no Japão, Belgrado, na Sérvia, e Chicago, nos Estados Unidos.
A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei entra em quadra às 22h para enfrentar a Polônia. O duelo será o último do dia.
Depois, no domingo, 19, o time brasileiro enfrenta a China às 14h.
Osaka (Japão)
Belgrado (Sérvia)
Chicago (Estados Unidos)
O Brasil enfrenta a Polônia nesta sexta-feira, 17, às 22h, em Chicago, nos Estados Unidos.
A fase final da VNL masculina 2026 será disputada em Ningbo Beilun, na China.
As quartas de final estão programadas para os dias 29 e 30 de julho. As semifinais serão disputadas em 1º de agosto.
A disputa pelo terceiro lugar e a final estão marcadas para 2 de agosto.
A competição tem transmissão do SporTV, da ge tv, no YouTube, e da VBTV, plataforma oficial de streaming da Volleyball World.