'Lucky', 'O Paciente' e 'Entrevista com Vampiro': o que assistir no fim de semana

O terceiro fim de semana de julho chega recheado de estreias para movimentar as maratonas de férias. Os destaques do streaming se dividem entre romances, mistérios e dramas históricos, além de um dos maiores eventos cinematográficos do ano, que acaba de invadir as telonas.

Nas séries, a Netflix traz o retorno de Nick e Charlie em Heartstopper Para Sempre e a continuação de Entrevista com o Vampiro. Já no Apple TV+, a aposta de suspense é Lucky, estrelada por Anya Taylor-Joy.

Nos filmes, a Netflix entrega o drama político nacional O Paciente: O Caso Tancredo Neves e o terror futurista Acompanhante Perfeita. Quem quiser trocar o sofá de casa pela sala de cinema precisa encontrar a sala IMAX mais próxima para assistir A Odisseia, superprodução de Christopher Nolan que acaba de estrear no Brasil.

Confira os destaques do que assistir neste fim de semana:

Lucky — Temporada 1 (Apple TV+)

Baseada no best-seller de Marissa Stapley e produzida por Reese Witherspoon, a série é um eletrizante thriller dramático estrelado por Anya Taylor-Joy. A trama acompanha a golpista Lucky em uma fuga implacável após um assalto multimilionário dar totalmente errado. Caçada simultaneamente pelo FBI e por um perigoso chefe do crime organizado, ela precisará usar toda a sua inteligência para sobreviver e encarar os próprios traumas do passado.

Heartstopper Para Sempre (Netflix)

A carismática turma do Colégio Truham inicia um novo ano letivo repleto de descobertas e amadurecimento. Enquanto o relacionamento de Nick e Charlie se aprofunda e fica ainda mais forte, o grupo de amigos começa a enfrentar os dilemas da adolescência tardia e a projetar os próximos passos de suas vidas após a escola, mantendo o tom acolhedor e sensível que consagrou a produção.

O Paciente: O Caso Tancredo Neves (Netflix)

Este tenso drama político-médico recria os últimos dias de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil eleito de forma indireta no Brasil após 21 anos de ditadura militar. O longa detalha a rotina angustiante dos bastidores médicos, a ansiedade da população e as decisões cruciais tomadas sob forte pressão política que mudaram o rumo da história do país.

Acompanhante Perfeita (Netflix)

Neste thriller futurista de ficção científica, uma jovem aproveita o que deveria ser um fim de semana relaxante com amigos. No entanto, o cenário dos sonhos se transforma em um pesadelo absoluto quando ela descobre que é, na verdade, uma robô acompanhante de última geração e precisa iniciar uma luta desesperada para escapar dos planos sombrios de seu namorado.

Entrevista com o Vampiro — Temporada 2 (Netflix)

A segunda temporada da aclamada adaptação gótica de Anne Rice acompanha os passos de Louis e Claudia na Paris dos anos 1940. Ainda assombrados pela presença e memória de Lestat de Lioncourt, os dois tentam recomeçar suas vidas imortais e partem em busca de outros de sua espécie na Europa, acabando por cruzar o caminho de um misterioso e perigoso clã de vampiros teatrais.

A Odisseia (apenas nos cinemas)

Dirigida pelo aclamado diretor Christopher Nolan, a grandiosa adaptação do clássico poema épico de Homero acompanha a odisseia de Odisseu (Matt Damon) em seu tortuoso caminho de volta para casa após a Guerra de Troia. Filmado com tecnologia IMAX de última geração, o épico mostra o guerreiro enfrentando criaturas mitológicas e a fúria da natureza, enquanto sua esposa Penélope (Anne Hathaway) e o filho Telêmaco (Tom Holland) tentam proteger o trono de Ítaca.