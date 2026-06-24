Esporte

Fase de grupos copa 2026

Hoje tem jogo do Brasil? Veja horário e onde assistir partida contra a Escócia pela Copa do Mundo

Seleção de Carlo Ancelotti entra em campo nesta terça-feira, 24, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de junho de 2026 às 08h11.

O Brasil volta a campo nesta terça-feira, 24, contra a Escócia, em Miami, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

A partida começa às 19h, no horário de Brasília, e pode definir a posição da Seleção na fase de mata-mata. A equipe de Carlo Ancelotti chega à rodada empatada com Marrocos, ambos com quatro pontos.

A Escócia, com três pontos, também disputa a vaga e pode ultrapassar o Brasil em caso de vitória.

Qual é o horário de Brasil x Escócia?

O jogo começa às 19h, no horário de Brasília.

Onde assistir Brasil x Escócia

O jogo será transmitido pela TV Globo, sportv, getv, ge, SBT e CazéTV.

A partida acontece simultaneamente a Marrocos x Haiti, duelo que também interfere diretamente na classificação final do Grupo

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