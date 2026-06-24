Jogos de hoje da Copa do Mundo 2026: veja as partidas desta quarta, 24

Vini Jr: o Brasil vai encarar a Escócia na último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 (Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Colaborador
Publicado em 24 de junho de 2026 às 06h00.
Nesta quarta-feira, dia 24, a bola vai rolar para a 3ª e última rodada da fase de grupos para as chaves A, B e C da Copa do Mundo de 2026. O destaque fica para o Brasil, que vai encarar a Escócia, em busca da classificação.
A bola vai começar a rolar às 16h (horário de Brasília), para os jogos do grupo B. O Canadá vai encarar a Suíça, no BC Place, em Vancouver. Já a Bósnia Herzegovina terá pela frente o Catar.
Os canadenses e suíços, com 4 pontos cada, brigam pela primeira colocação do grupo. Já o duelo entre bósnios e cataris, com um ponto cada, pode envolver a segundo lugar ou uma vaga entre os melhores terceiros colocados do torneio.
Já às 19h (horário de Brasília), será a vez do grupo C entrar em campo. O Brasil encara a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, enquanto Marrocos e Haiti se enfrentam no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.
A única seleção, entre as quatros que chega para a última rodada, já eliminada é a haitiana. Já a Seleção Brasileira entra em campo buscando uma vitória para terminar na liderança.
Por fim, às 22h (horário de Brasília), será a vez da chave A. O México enfrenta a República Tcheca, no Estádio Azteca, na Cidade do México, e a Coreia do Sul encara a África do Sul, no Estádio BBVA, em Guadalupe.
Os mexicanos, com 6 pontos, já garantiram a classificação e a primeira colocação do grupo. Os outros três integrantes ainda tem chances de avançar de fase, os coreanos, tem 3 pontos, enquanto os sul-africanos e os tchecos somam 1 cada.
Canadá x Suíça - CazéTV, Globo e SporTV
Bósnia Herzegovina x Catar - CazéTV
Brasil x Escócia - CazéTV, Globo, SporTV, NSports, SBT e ge.tv
Marrocos x Haiti - CazéTV
México x República Tcheca - CazéTV, Globo e SporTV
Coreia do Sul x África do Sul - CazéTV