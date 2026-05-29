Os aspectos históricos da vitória de João Fonseca sobre Nova Djokovic

A vitória de João Fonseca nesta sexta-feira sobre Novak Djokovic em Roland Garros está carregada de simbolismo. E história.

Primeiro, foi a primeira vez que um brasileiro conseguiu ganhar do sérvio, tido por muitos como o maior tenista de todos os tempos. Antes da partida desta sexta, o sérvio havia levado a melhor nos 11 confrontos contra tenistas do Brasil.

Além disso, Fonseca foi o primeiro "teen" (19 anos) a bater Djoko num Grand Slam.

Fonseca chegou às oitavas de final de um Grand Slam pela primeira vez na carreira. Antes, as melhores campanhas haviam sido a terceira rodada em Roland Garros (2025) e Wimbledon (2025).

O feito de Fonseca

Para se ter uma noção do tamanho do feito do brasileiro, a última derrota de Nova Djokovic em Grand Slams (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open) quando estava com sets a 0 na frente foi em 2010, nas quartas de final de Roland Garros, contra o austríaco Jurgen Melzer. Foram 209 vitórias e agora duas derrotas para o sérvio nessas condições.

De número 1 juvenil ao circuito profissional

Antes de chegar à elite do circuito, João Fonseca construiu uma trajetória de destaque nas categorias de base. Em 2022, liderou o Brasil ao primeiro título da Copa Davis Juvenil, vencendo todas as partidas de simples que disputou. No ano seguinte, conquistou o torneio juvenil do US Open e alcançou o posto de número 1 do mundo entre os juvenis.

O brasileiro também chegou às quartas de final dos torneios juvenis do Australian Open, Roland Garros e Wimbledon em 2023.

A profissionalização veio no mesmo ano. Em 2023, fez sua estreia no circuito ATP justamente no Rio Open.

Ascensão meteórica no ranking

A evolução de Fonseca foi rápida. Em setembro de 2023, ele era o número 1 juvenil do mundo. Apenas 16 meses depois, já figurava entre os 100 melhores do ranking profissional.

O salto continuou em 2025. Aos 18 anos, conquistou o ATP 250 de Buenos Aires e se tornou o mais jovem brasileiro campeão de um torneio da ATP na Era Aberta.

Na sequência, venceu o ATP 500 da Basileia e alcançou o melhor ranking da carreira até então, chegando ao 24º lugar do mundo em novembro de 2025.

Em 2026, alcançou outro marco importante ao chegar às quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. Com isso, tornou-se apenas o terceiro brasileiro a atingir essa fase em um Masters 1000 desde a criação da série, em 1990.

Vitórias marcantes contra a elite

Entre os principais resultados da carreira está a vitória sobre o russo Andrey Rublev, então número 9 do mundo, na primeira rodada do Australian Open de 2025.

O triunfo fez de Fonseca o mais jovem tenista a derrotar um jogador do top 10 no Australian Open desde a criação do ranking da ATP, em 1973.

Outro feito relevante veio no Next Gen ATP Finals de 2024. O brasileiro venceu todas as partidas do torneio e tornou-se o primeiro sul-americano campeão da competição, juntando-se a nomes como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner entre os campeões do evento aos 18 anos.

Os números de João Fonseca

Atual número 30 do ranking mundial, Fonseca soma dois títulos de simples na ATP: Buenos Aires e Basileia, ambos conquistados em 2025.

No circuito de duplas, venceu o Rio Open de 2026 ao lado de Marcelo Melo.

Até o momento, acumula mais de US$ 3,3 milhões em premiações entre simples e duplas.