O novo drinque do verão americano é brasileiro (e existe há mais de um século)

Durante a onda de calor do verão no Hemisfério Norte, uma combinação incomum ganhou espaço nos feeds das redes sociais e nos cardápios das cafeterias dos Estados Unidos: a mistura de café espresso com frutas cítricas.

O hit do verão norte-americano atende pelo nome de Orange Coffee, uma bebida gelada que combina a intensidade do café à acidez do suco de laranja. A tendência pegou tanto por lá que até o New York Times fez matéria sobre ele, para entender o hype e partir em busca de novas receitas.

Mas a ideia de unir café a notas cítricas está longe de ser uma ideia inovadora de baristas estadunidenses. Pode até se dizer, na verdade, que eles que "roubaram" uma bebida que se popularizou primeiro por aqui, em São Paulo. Há cerca de 80 anos, inclusive.

Orange Coffee: a bebida paulista que ganhou o EUA

A origem da receita é incerta. A Universidade Nacional de Jaén, na Espanha, que estuda a produção de café com laranja durante o processo de preparação dos grãos, sugere que o Orange Coffee remonta ao século 19, na Argélia, com o surgimento do Mazagran. A tese é que a bebida foi criada por soldados franceses por volta de 1840, que misturavam café frio, água e suco de limão ou laranja para encarar o calor do norte da África.

Anos mais tarde, mostra a mesma pesquisa, a mistura teria migrado para a Europa e ganhado destaque em Portugal, sobretudo porque o país vivia uma euforia do café brasileiro. De lá, a bebida teria chegado ao Brasil e se popularizado na década de 1950, quando o hábito de misturar café com suco de laranja ganhou espaço em São Paulo.

Há pesquisas históricas brasileiras, vindas da Universidade de São Paulo (USP), que afirmam que a bebida, na verdade, pode ter surgido do Brasil. Muito provavelmente da forte cultura do café paulista, que tinha uma das produções mais notáveis do mundo no século 19, e da presença do suco de laranja no café da manhã.

Incerteza sobre a origem ou não, é fato que, em 1950, a bebida ficou bastante popular em São Paulo. Na mesma época, também se espalhou pela Europa.

Hoje, no entanto, essa mistura de ingredientes tomou outros rumos em solo brasileiro. Claro, misturar suco de laranja e café no copo está acessível a qualquer um que queira provar ou dar um sabor extra no calor. Mas produtores brasileiros já misturam, há anos, a fruta (ou a casca dela) diretamente na preparação do café, junto com a torra, para trazer notas cítricas aos grãos.

Como fazer o hit do verão estadunidense

Neste verão, estabelecimentos de costa a costa nos Estados Unidos adaptaram a fórmula para criar opções refrescantes. O New York Times destaca que, em Los Angeles, a Maru apostou no espresso duplo com água tônica sobre gelo, finalizado com fatia de fruta desidratada.

Em San Diego, a Immersion criou um latte com compota de laranja de Valência e ganache de chocolate artesanal. No Brooklyn, o café Willoughby General adiciona xarope artesanal de laranja à versão de espresso tônica, enquanto o Jaffa Coffee, em Berkeley, serve um latte preparado com leite em infusão de laranjas das variedades Jaffa e Valência.

O desafio ao misturar café e frutas cítricas está no controle da acidez e do amargor. A acidez acentuada do limão ou da laranja pode deixar o espresso ainda mais amargo, quando a escolha dos grãos e o método de preparo falham. Para alcançar o equilíbrio, grãos de torra média a média-escura funcionam melhor, por preservarem a doçura natural do café.

O uso de xaropes simples cítricos ou a extração dos óleos da casca também evita que o suco puro altere a textura de bebidas que levam leite.

Veja a receita e o modo de preparo