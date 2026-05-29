João Fonseca ganhou mais de US$ 3 milhões em premiações antes de derrotar Djokovic em Roland Garros

O brasileiro João Fonseca garantiu vaga nas oitavas de final de Roland Garros nesta sexta-feira, 29, ao derrotar o sérvio Novak Djokovic em Paris. A classificação assegurou ao tenista uma premiação de 285 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 1,68 milhão na cotação atual.

O valor será incorporado ao total acumulado pelo atleta em torneios profissionais. De acordo com dados da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), antes da partida contra Djokovic, João Fonseca já havia recebido US$ 3.338.303 em premiações, aproximadamente R$ 16,8 milhões, considerando competições de simples e duplas.

Até o momento, o tenista soma dois títulos de simples e um de duplas na carreira. O brasileiro iniciou Roland Garros na 30ª colocação do ranking mundial e aparece atualmente na 29ª posição na classificação ao vivo. A posição definitiva dependerá dos resultados obtidos nas próximas fases da competição.

Os valores pagos em Roland Garros aumentam conforme o avanço dos atletas na chave de simples. Veja:

Campeão: 2,8 milhões de euros;

Vice-campeão: 1,4 milhão de euros;

Semifinalistas: 750 mil euros;

Quartas de final: 470 mil euros;

Oitavas de final: 285 mil euros.

Quem é João Fonseca?

Aos 19 anos, João Fonseca é apontado como um dos principais nomes da nova geração do tênis brasileiro. Filho de Cristiano e Roberta Fonseca, ele iniciou a trajetória no esporte com incentivo da família e segue acompanhado de perto pelos pais em sua carreira profissional.

Durante a vitória desta sexta-feira, Roberta esteve presente nas arquibancadas para acompanhar a classificação do filho. O resultado ocorreu pelo segundo ano consecutivo em uma data que coincide com o aniversário da mãe do atleta.

João mede 1,88 metro, atua como destro e utiliza o backhand de duas mãos.

A Virada histórica contra Djokovic

O triunfo sobre Novak Djokovic representou o principal resultado da carreira de João Fonseca até agora. Na quadra Philippe Chatrier, em Paris, o brasileiro venceu por 3 sets a 2 após perder as duas primeiras parciais para o atual número 4 do mundo.

No primeiro confronto entre os dois tenistas, Djokovic abriu vantagem ao vencer os dois sets iniciais por 6/4 e 6/4. Fonseca reagiu na sequência ao fechar o terceiro set em 6/3, igualou a disputa com 7/5 no quarto e confirmou a virada ao repetir o placar de 7/5 na parcial decisiva.

Com o resultado, o brasileiro alcançou pela primeira vez as oitavas de final de Roland Garros. A vitória também o transformou no jogador mais jovem a derrotar Djokovic em um torneio de Grand Slam e em apenas o segundo atleta a superar o sérvio após estar dois sets atrás no placar.