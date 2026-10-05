Bio Extratus mira crescer 20% com nova fábrica e novos canais

A Bio Extratus, fabricante mineira de produtos de beleza conhecida sobretudo pelos cuidados com os cabelos, completa 35 anos em meio a um novo ciclo de expansão.

A empresa projeta crescimento próximo de 20% em 2026. O símbolo desse movimento é a nova fábrica em Alvinópolis, município onde a companhia nasceu. A estrutura amplia a capacidade de uma operação que, desde 1998, concentra sua produção na mesma unidade.

Bio Extratus inicia um novo ciclo de expansão industrial e comercial (BIO EXTRATUS/Divulgação)

Com produção inicial superior a 3 milhões de unidades por mês, a nova planta foi planejada para sustentar o avanço das vendas, a expansão do portfólio e dos canais de distribuição, além de reduzir o risco de falta de mercadoria em períodos de maior demanda.

“Em alguns momentos de crescimento, perdemos vendas porque existe um gargalo produtivo que nos impede de responder à demanda que supera um determinado limite”, afirma Thiago Gomes, diretor comercial da Bio Extratus. Com a nova estrutura, a expectativa é responder melhor a esses picos e ganhar previsibilidade para planejar ações com o varejo.

A mudança também acompanha uma operação mais complexa, com mais produtos e canais. “O principal desafio é ter uma estrutura que se adeque a esses momentos e responder de forma mais rápida às demandas de mercado”, diz Janaína Gomes, diretora industrial.

Mais canais, mais complexidade

A expansão industrial ocorre ao mesmo tempo em que a Bio Extratus busca crescer em diferentes formatos de varejo. As perfumarias representam 43% do faturamento da companhia, as farmácias respondem por 27%, os supermercados, por 21%, e os demais canais concentram 9%. Essa distribuição exige abastecer desde grandes redes até varejistas regionais e lojas independentes, com diferentes ritmos de venda e necessidades de estoque.

Ao mesmo tempo, o ambiente digital ganha espaço na estratégia. A companhia pretende ampliar as vendas tanto pelos sites de seus parceiros quanto por seu próprio canal online.

Essa mudança elevou as exigências do varejo. “Há uma demanda para que a marca ajude a gerar procura, tenha presença digital e invista em comunicação e inovação”, diz Gomes.

O desafio é fazer o comércio eletrônico avançar sem tratar os canais físico e digital como operações separadas. Isso envolve manter coerência de preços e criar ações capazes de funcionar nos dois ambientes.

"Saber integrar o varejo físico ao digital é um desafio conjunto da marca com o varejo" Thiago Gomes, diretor comercial da Bio Extratus

Para além dos cabelos

Outra frente de crescimento está no portfólio. Os produtos para cabelos continuam sendo o principal negócio da Bio Extratus, mas a companhia começou a avançar em categorias nas quais ainda possui presença menor.

Entre os lançamentos recentes estão body splash e hidratante labial, além de novos formatos capilares, como stick antifrizz, perfume para cabelos e máscara acidificante. A estratégia não é, porém, transformar toda tendência das redes sociais em lançamento.

“Procuramos olhar para além da tendência em si e entender qual necessidade do consumidor existe por trás dela”, afirma Thiana Gomes, diretora de marketing. “Formatos podem mudar rapidamente, mas necessidades como praticidade, performance, versatilidade e facilidade de uso permanecem.”

A empresa acompanha redes sociais e informações trazidas por consumidores, profissionais de beleza, distribuidores e vendedores. As oportunidades passam então pelas áreas de marketing e pesquisa e desenvolvimento antes de chegar ao mercado.

Essa seleção ganha importância à medida que o portfólio cresce. Cada novo item amplia as possibilidades de venda, mas também aumenta a complexidade de fabricação, estoque e distribuição. Em 2026, a combinação entre lançamentos e maior investimento em marketing é uma das apostas para alcançar novos públicos.

Crescer sem deixar de ser familiar

A expansão traz ainda outro desafio: profissionalizar uma empresa familiar sem perder a cultura que acompanhou seu crescimento. Fundada em Minas Gerais em 1991, a Bio Extratus manteve a família fundadora na administração enquanto estruturou áreas, formou lideranças e ampliou a autonomia dos gestores.

Fundada em Minas Gerais, a Bio Extratus completa 35 anos com presença em diferentes canais (BIO EXTRATUS/Divulgação)

“Profissionalizar uma empresa familiar não significa deixar de ser familiar”, afirma Vera Lúcia Gomes, diretora-geral da companhia. “Significa criar uma estrutura capaz de fazer com que os seus valores permaneçam mesmo quando a empresa ganha escala.”

A discussão também aparece na forma de atualizar uma marca com três décadas e meia de história. Nos últimos anos, a Bio Extratus ampliou a presença digital, as colaborações e o relacionamento com influenciadores e profissionais de beleza.

“O consumidor mudou muito, principalmente nos últimos anos”, diz Thiana. “Hoje ele quer participar da conversa, conhecer os bastidores, entender o propósito da marca e se identificar com as pessoas que estão por trás dela.”

A celebração dos 35 anos no Cristo Redentor, em agosto, foi usada pela companhia para marcar essa passagem para um novo ciclo. Na ocasião, a Bio Extratus também oficializou uma parceria com o Consórcio Cristo Sustentável, ligado a iniciativas de capacitação profissional, geração de renda e apoio social.

A frente social, porém, é anterior ao aniversário. Em Alvinópolis, a Fundação Bio Extratus mantém projetos de educação, cultura e inclusão, alguns deles iniciados ainda em 2005.

Cristo Redentor marcou a celebração dos 35 anos e o início de um novo ciclo da Bio Extratus (BIO EXTRATUS/Divulgação)

O desafio dos próximos anos

A nova fábrica, a entrada em outras categorias e o avanço no digital partem de uma mesma questão: como continuar crescendo depois de alcançar escala nacional.

A Bio Extratus chega aos 35 anos com uma operação maior e mais complexa. O próximo passo exige não apenas conquistar consumidores, mas garantir capacidade para fabricar, distribuir e vender um número crescente de produtos em canais diferentes.

Para Vera Lúcia, a ambição vai além da meta de crescimento de 2026. “Existe uma ambição que, para mim, é ainda maior do que crescer: construir uma empresa que atravesse gerações.”

A nova fábrica amplia o espaço para essa expansão. O desafio, daqui em diante, é fazer o restante da companhia acompanhar o mesmo ritmo.