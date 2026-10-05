Esporte

Djokovic quebra recorde de Nadal, vence Zverev e avança à semifinal do ATP 500 de Pequim

Sérvio derrota Alexander Zverev por 2 sets a 1, alcança 32 vitórias consecutivas em Pequim e supera marca de Rafael Nadal

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11h19.

Última atualização em 5 de outubro de 2026 às 11h32.

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Aos 39 anos, Novak Djokovic alcançou mais uma marca no circuito profissional de tênis. Neste domingo, 4, o sérvio derrotou Alexander Zverev de virada por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4, pelas quartas de final do ATP 500 de Pequim.

O resultado levou Djokovic à semifinal e ampliou para 32 a sequência de vitórias do sérvio na competição chinesa. Com a marca, ele superou o recorde de Rafael Nadal de maior série invicta em um mesmo torneio do Circuito Mundial de tênis. Djokovic nunca perdeu uma partida no evento de Pequim.

A disputa por uma vaga na decisão ocorre nesta segunda-feira, 5. Atual número 11 do mundo, Djokovic enfrentará Daniil Medvedev, sexto colocado do ranking mundial. O russo avançou após derrotar o argentino Francisco Cerundolo nas quartas de final.

Caso avance e conquiste o torneio, Djokovic chegará ao sétimo título da competição chinesa.

Como foi a vitória de Djokovic sobre Zverev?

Zverev abriu vantagem logo no primeiro game da partida. O alemão conseguiu quebrar o serviço de Djokovic e preservou a diferença durante todo o primeiro set. Sem novas quebras de saque, o número 2 do mundo fechou a parcial por 6/4.

Djokovic respondeu no segundo set. Os dois jogadores mantiveram seus serviços até o último game, quando o sérvio conseguiu a quebra necessária para vencer por 6/4 e empatar a partida em 1 a 1.

A definição seguiu o mesmo padrão da parcial anterior. Djokovic e Zverev confirmaram seus serviços ao longo do terceiro set, até o sérvio voltar a quebrar o saque do alemão no último game. Com outro 6/4, Djokovic confirmou a virada e garantiu a classificação para a semifinal em Pequim.

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