Quem é Lucas Paquetá? Conheça o meia da Seleção para a Copa do Mundo 2026

Lucas Paquetá está entre os jogadores que estão com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Aos 28 anos, o meio-campista acumula passagens pelo futebol brasileiro, italiano, francês e inglês, além de participações em competições importantes com a camisa da equipe nacional.

Revelado pelo Flamengo, o jogador construiu a maior parte da carreira na Europa antes de retornar ao clube carioca em 2026. Ao longo da trajetória, conquistou títulos, recebeu premiações individuais e disputou a Copa do Mundo de 2022.

Da Ilha de Paquetá ao futebol profissional: quem é Lucas Paquetá?

Lucas Tolentino Coelho de Lima nasceu em 27 de agosto de 1997, no Rio de Janeiro. O apelido pelo qual ficou conhecido no futebol faz referência à Ilha de Paquetá, bairro carioca onde cresceu.

Ainda criança, ingressou nas categorias de base do Flamengo, onde iniciou sua formação como atleta. Após passar pelas divisões inferiores do clube, chegou ao elenco profissional em 2016. Naquele ano, participou da campanha que terminou com o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior e passou a integrar o grupo principal do Flamengo.

Antes da estreia pela Seleção Brasileira principal, participou da equipe olímpica que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Destaque no Flamengo

Entre 2016 e 2018, Paquetá ampliou sua participação no time principal e passou a atuar regularmente nas principais competições disputadas pelo Flamengo.

O desempenho no período chamou a atenção de clubes europeus e também abriu caminho para suas primeiras convocações à Seleção Brasileira.

Ao final de 2018, foi negociado com o Milan, da Itália, iniciando sua trajetória no futebol europeu. Depois de quatro temporadas atuando na Inglaterra, o meio-campista retornou ao Flamengo em 2026.

Passagem por Itália, França e Inglaterra

A primeira experiência do jogador fora do Brasil aconteceu no futebol italiano. Após defender o Milan, foi transferido para o Olympique Lyonnais, da França, em 2020.

No clube francês, participou de competições nacionais e continentais durante duas temporadas, período em que voltou a ganhar espaço no cenário internacional. Em 2022, seguiu para a Inglaterra ao ser contratado pelo West Ham, equipe da Premier League.

Pelo clube inglês, participou da campanha que terminou com o título da Liga Conferência Europa da UEFA na temporada 2022/23. A conquista marcou o principal título continental da carreira até aquele momento.

A passagem pelo futebol europeu também coincidiu com a manutenção de seu espaço nas convocações da Seleção Brasileira.

Participações pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo

A estreia de Lucas Paquetá pela Seleção Brasileira principal aconteceu em 2018. No ano seguinte, integrou o elenco campeão da Copa América de 2019. Em 2022, disputou sua primeira Copa do Mundo, realizada no Catar.

Durante o torneio, marcou um dos gols da vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul nas oitavas de final.

Com a convocação para a Copa do Mundo de 2026, Paquetá passou a integrar o grupo da Seleção em seu segundo Mundial.

Títulos conquistados

Flamengo

Copa São Paulo de Futebol Júnior (2016);

Campeonato Carioca (2017 e 2026).

West Ham

Liga Conferência Europa da UEFA (2022/23).

Seleção Brasileira

Copa América (2019).

Ao longo da carreira, Lucas Paquetá recebeu reconhecimentos individuais no Brasil e na Europa. Entre eles estão: